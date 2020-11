İzmir Valisi Köşger, “Depremden sonra pozitif vaka ve virüs kaynaklı vefat sayıları 3 katına çıktı”

Davut CAN / İZMİR, (DHA)İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, deprem sonrasında kentteki koronavirüs vakası ile ölüm sayısının 3 kat arttığını söyleyerek, “Depremin olduğu an itibariyle pozitifi, temaslısı tüm vatandaşlar sokağa çıktı ve hepsi birbirine karıştı” dedi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Bornova ilçesinde koronavirüs denetimi yaptı. Esnafı dolaşan ve sorunları dinleyen Vali Köşger, vatandaşlarla da sohbet etti.

Köşger, 30 Ekim’de meydana gelen, 116 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremin koronavirüsle mücadelede de olumsuz etkileri olduğunu bildirdi. Vali Köşger, “Depremin yaralarını sarmayla ilgili faaliyetlerimiz devam ediyor. Ancak İzmir’in, Türkiye’nin ve tüm dünyanın değişmeyen gündemi koronavirüs. İzmir’de depremin tetiklemesiyle koronavirüs vakaları biraz daha hızlı bir şekilde artıyor. O anlamda yeni tedbirler alındı, yeni kısıtlamalar getirildi. Sokağa çıkmayla ilgili, hafta sonu uyulacaklarla ilgili ve bazı esnafın faaliyetleriyle ilgili tedbirler alındı. Biz de Bornova’da bu kısıtlamalarla ilgili vatandaşlarımız farkındalığını artırmak için buraya geldik. Şunu söyleyebilirim ki vatandaşlarımız oldukça bilinçli, olayın farkındalar. Getirilen yeni kısıtlamaların da olması gerektiğini ve uyacaklarını ifade ettiler. Halihazırdaki maske, mesafe ve hijyen kurallarına da riayet ettiklerini gözlemledim” dedi.

‘DEPREMDE POZİTİFİ, TEMASLISI BİRBİRİNE KARIŞTI’

Vali Köşger, depremin olduğu gün İzmir’de olan pozitif vaka ve virüs kaynaklı vefat sayılarının bugün itibariyle 3’e katlandığına dikkati çekip, “Depremin olduğu an itibariyle pozitifi, temaslısı tüm vatandaşlar sokağa çıktı ve hepsi birbirine karıştı. Biz bunu tahmin edebiliyorduk. Kurallara riayet ettiğimiz takdirde kısa sürede bunu tekrar minimize edebiliriz. Kurallara uyulması sonucunda, İzmir Türkiye’deki en iyi ilk 10 il arasındaydı depremden önce. Biz onu korumaya çalışıyorduk, ancak deprem maalesef pozitifin, temaslının karışmasına sebep oldu ve ondan dolayı bir patlama ortaya çıktı. Şimdi hemşehrilerimizden depremde gösterdikleri metanetli, sükuneti ve vakarlı duruşu burada da göstermelerini ve depremde nasıl tek yürek olmuşlarsa burada da tek yürek olarak koronavirüsü tekrar eski rakamların da altına çekecek şekilde kurallara riayet etmelerini istiyoruz. En başta kendi sağlığımızı ve sevdiklerimizin sağlığını düşünmemiz lazım. İzmirli hemşehrilerimizin aynı duruşu göstermeye devam edeceklerini tahmin ediyorum. İnşallah el birliği yaparak bu sıkıntıyı birlikte aşacağız. Henüz aşı bulunmadı, o safhaya ulaşıncaya kadar herkesin kendi sağlığına dikkat etmesi lazım. İzmir’deki patlama devam ederse, ilave tedbirler getireceğiz. Getirmemiz lazım, hayatın idamesini sağlamamız lazım” dedi.

CHP’Lİ ADIGÜZEL’E YALANLAMA

İzmir’in koronavirüs vaka sayılarının artması sonucunda Ankara’nın önüne geçip en çok vaka görülen ikinci şehir olduğunu ve dün 43 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini söyleyen CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel’i yalanlayan Köşger, “O rakamlar yanlış. En iyi ilk 10’dan çıktık, ancak en kötü ilk 2 şehirde de değiliz” dedi.

FOTOĞRAFLI