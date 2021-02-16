İzmir Tüketici Hakem Heyeti, özel okul ücretinin veliye kısmen iadesini kararlaştırdı

Gökçe ADAR/İZMİR, (DHA)- İZMİR Tüketici Hakem Heyeti, İzmir Bornova ilçesinde veli şikayeti üzerine, pandemi nedeniyle özel okul ücretinin yüzde 36,71’lik kısmının iadesine karar verdi. Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) İzmir Şube Başkanı Cevdet Uçan, “Alınan kararla öğrenci velisinin verdiği ücretin yüzde 36,71’lik kısmının tekrar aileye ödenmesi kararlaştırıldı. Böylelikle velinin mağduriyeti giderildi” dedi.

İzmir İl Tüketici Hakem Heyeti, bir velinin şikayeti üzerine koronavirüs salgını nedeniyle eğitim- öğretim hizmetinin sözleşmede belirtildiği şekilde verilemediği gerekçesiyle, ücretin kısmen iadesini kararlaştırdı. TÜKODER İzmir Şube Başkanı Cevdet Uçan, heyetin detaylı inceleme sonucu, salgın nedeniyle eğitimin 60 gün süreyle uzaktan verildiğini saptadığını, buna göre hesaplama yaptığını belirtti. Uçan, İzmir Bornova’da yaşayan bir ailenin şikayeti üzerine bu kararın çıkarıldığını ve bu karardan şu anlık sadece o ailenin yararlanacağını ifade etti. Ancak bu kararın heyet tarafından alınacak yeni bir karar için emsal niteliği taşıyabileceğini de vurgulayan Uçan, “İzmir Bornova’da yaşayan bir aile, 60 günde çocuğunun aldığı 10 bin 242 lira 9 kuruşluk eğitim ve yemek bedelinin tarafına iadesini talep etti. Heyet, aileyi haklı bularak tarafların savunmasını aldıktan sonra, başvuru sahibinin talebinin kısmen kabulüne ve 4 bin 369 lira 62 kuruşun iadesine karar verdi. Biz de TÜKODER İzmir Şubesi olarak bu kararın doğruluğunu ifade ediyor, adaletli ve hakkaniyetli olduğunu düşünüyoruz. Bu kararın diğer şikayetlere yönelik bir emsal niteliği taşıdığını ve bundan sonrası süreçlerde buna benzer olayların adaletli bir şekilde sonuçlanacağını ifade ediyoruz” diye konuştu.

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