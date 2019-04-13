İzmir statlarında son durum

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK), kentte yapımı devam eden Alsancak ve Göztepe statları ile yasal engellere takılan Karşıyaka’da yapılacak yeni stadyum konusunda bilgilendirme yazısı yayınladı.

İnşaatların sorunsuz ilerlediğini belirten İZVAK yönetimi, “Göztepe’de şu anda kaba inşaatlar ve tribün inşaatları tamamlanmış durumda. Çelik çatı makaslarının imalatı ve yerine montajları devam ediyor. Alsancak’taki stat inşaatında üç yöndeki kaba inşaatlar ve çelik çatı makasları tamamlandı. Projeye sonradan eklenen ve kale arkasına (misafir takım taraftarları için) inşa edilmekte olan tribünün ek ruhsat, temel, kazık ve zemin iyileştirme çalışmaları tamamlandı. Birkaç güne kadar üstyapı kaba inşaatlarına başlanacak. 2 ay içerisinde kale arkası tribünü kaba inşaatının tamamlanması öngörülüyor” açıklaması yaptı.

Karşıyaka’da yapılacak stat için şu ifadelere yer verildi: “Hukuk süreci açısından; imar planının iptali için açılan davalara müdahil olundu. Gereken savunmalar kapsamlı bir şekilde yapıldı. Üniversitelerimizden mahkemece görevlendirilen bilirkişiler, geçtiğimiz günlerde raporlarını verdiler. Bilirkişi raporunun çok büyük ölçüde savunmalarımızdaki haklılığımızla örtüşen nitelikte olduğunu belirtmek isteriz. Tamamlanan kısımları için yapı kayıt belgesi alınmasından sonra kalan kısımlara ait inşaat ruhsatı alma çalışmaları devam ediyor. Otopark sorunu, Orman Bakanlığı’nın kullanımında olup imar planında otopark olarak görünen alanların Spor Bakanlığı’na tahsis edilmesi ile çözüldü. Karşıyaka Stadı, İkmal İnşaatı adıyla yatırım programı olarak TOKİ’nin resmi sayfasında yayınlandı. Ancak kesin ihale tarihi henüz belli değil. Bunun için inşaat ruhsatı işlemlerinin bitirilmesi bekleniyor.”