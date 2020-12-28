İzmir, şehidini son yolculuğuna uğurladı

Eda Ebru NANECİ/İZMİR (DHA)- HAKKARİ’de üs bölgesinin kar nedeniyle kapanan yolunun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında çığ düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Onur Özbent (30), memleketi İzmir’in Torbalı ilçesinde düzenlenen askeri törenin ardından toprağa verildi.

Hakkari’de görev yapan 4 yıllık Uzman Çavuş Mehmet Onur Özbent, Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit oldu. Ailesinin üç çocuğundan en küçüğü olan ve bekar olduğu öğrenilen şehit Uzman Çavuş Özbent için bugün İzmir’in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi’ndeki Yunus Emre Camisi önünde askeri tören düzenlendi. Törene, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, siyasi partilerin temsilcileri, şehit Uzman Çavuş Özbent’in ailesi ve sevenleri ile vatandaşlar katıldı. Törende şehit Özbent’in ailesi ve yakınları güçlükle ayakta durabildi. Ayten Özbent tabuta sarılarak oğlunun fotoğrafını öptü. Ağabeyleri Ulaş ve Uğur Özbent Türk bayrağına sarılı tabutun başından ayrılmadı. Cenazede gözyaşları sel oldu. Kılınan namazın ardından şehit Özbent’in cenazesi Torbalı eski Mezarlığı’na götürülüp, toprağa verildi. Mevlüt Özbent, oğlunun naaşı cenaze aracı ile mezarlığa götürülürken ardından el salladı.

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