İzmir merkezli terör operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi

Tolga TAHÇI – Fırat AKAY / İZMİR, (DHA)- İZMİR merkezli 12 ilde, MLKP, TKP-ML, DSİH VE PKK terör örgütlerine yönelik son yılların düzenlenen en kapsamlı operasyonunda gözaltına alınan 49 şüpheliden 47’si adliyeye sevk edildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü’ nde ifade alma işlemleri tamamlanan Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Genel Başkanı Özlem Gümüştaş, İzmir eski il başkanları Pınar Türk ile Kerim Altınmakas adliyeye çıkartıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Koordinatörü Orçun Masatçı’nın koronavirüs tedavisi nedeniyle karantinada olduğu için yarın adliyeye çıkartılacağı öğrenildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında 14 Ocak’ta, hakkında gözaltı kararı bulunan 34’ü MLKP, 8’i DSİH (Devrimci Sosyalist İşçi Hareketi), 1’i TKP-ML ve 8’i PKK terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle toplam 51 şüpheliye İzmir merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. ‘Şafak operasyonu’ gerçekleştiren ekipler, 51 şüpheliden 49’unu gözaltına aldı. 2 şüphelinin ise arama çalışması devam ediyor. Gözaltına alınanlar arasında Ezilenlerin Sosyalist Partisi Genel Başkanı Özlem Gümüştaş, İzmir eski İl başkanları Pınar Türk ile Kerim Altanmakas’ın da olduğu bildirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Koordinatörü Orçun Masatçı ile A.B.’nin ise yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

ÖRGÜTE SON YILLARIN EN BÜYÜK OPERASYONU YAPILDI

MLKP’ye (Marksist Leninist Komünist Parti) yönelik 1994 yılından bu yana düzenlenen en büyük operasyon olduğu belirtildi. MLKP terör örgütü ile irtibatı bulunduğu ileri sürülen Ezilenlerin Sosyalist Partisi Genel Merkezi, İzmir ve İstanbul il binaları ile İzmir Bayraklı ilçe bürosu, Etkin Haber Ajansı (ETHA) İstanbul il bürosu, Bilim, Eğitim, Estetik, Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı (BEKSAV) İstanbul il bürosunda arama yapıldı. Arama sırasında bulunan çok sayıda dijital materyal, yasaklı yayın, örgüte ait olduğu değerlendirilen doküman ve 50 bin TL paraya el konuldu. Operasyonda gözaltına alınan toplam 49 şüphelinin 47’sinin polisteki işlemleri sona erdikten sonra İzmir Adliyesi’ne sevk edildiler. Belediye çalışanı diğer iki şüphelinin yarın adliyeye çıkartılacağı öğrenilirken; örgüt üyesi iddiasıyla aranan 2 şüphelinin ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

EMNİYETTE ‘SUSMA HAKKI’NI KULLANDILAR

Emniyette ‘Susma hakkı’nı kullanan şüpheliler, sabah saatlerinde işlemlerinin ardından adliyeye götürülürken slogan attılar. Öte yandan hakkında MLKP terör örgütü üyesi olmak suçundan gözaltına alındığı belirtilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Koordinatörü Orçun Masatçı’nın koronavirüs sebebiyle karantinada olduğu, ismi açıklanmayan bir diğer şüphelinin de ameliyat olduğu için hastanede yattığı belirtildi. Her iki şüphelinin de yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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