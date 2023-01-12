İzmir merkezli operasyonda 828 bin sentetik hap ele geçirildi

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Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)- İZMİR merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 828 bin 356 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si, tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemalpaşa Uygulama Noktası görevlileri ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları otomobilde uyuşturucu bulundu. Operasyonun devamında, İzmir merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 2 depoda, toplam 828 bin 356 sentetik hap ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2’si tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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