İzmir merkezli FETÖ operasyonunda şüpheliler adliyede

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)- İZMİR merkezli 6 ilde FETÖ/PDY’nin mahrem imamlarıyla irtibatta oldukları belirlenen tamamı meslekten ihraç polis memurlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, yakaladıktan sonra gizli tanık olan ‘Garson’ kod adlı kişiden ele geçirilen SD kartta bulunan 22 bin 885 doküman ile birçok dosya tek tek incelendi. SD kartta yer alan dosyalar arasında, örgütün emniyet yapılanmasının detayları açıkça görüldü. İncelemede, 15 Temmuz’dan sonra görevden ihraç edilen 44 eski polis memurunun örgütün sözde mahrem imamlarıyla irtibatlı olduğu tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 1 Aralık günü İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, 44 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir’deki 40 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Başka şehirlerde olan 3 şüpheli ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılacak. Covid -19 testi pozitif çıkan 1 şüpheli ise tedaviye alındı.

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