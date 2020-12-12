İzmir merkezli FETÖ operasyonuna 116 kişi tutuklandı, 60 kişi itirafçı oldu

İZMİR, (DHA)- İZMİR merkezli 50 ilde düzenlenen FETÖ/PDY’nin TSK yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 278 şüpheliden 116’sı tutuklandı. Şüphelilerden 60’ının itirafçı olduğu öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, FETÖ/PDY’ninTSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü/ kontörlü sabit hat ile örgüt imamları ile irtibatlı olduğu belirlenen 304 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 8 Aralık’ta, İzmir merkezli 50 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, 278 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 41’i, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 2 şüpheli sonradan değişen delil durumuna göre, 1 şüpheli ise mükerrer işlem nedeniyle serbest bırakıldı. Kalan 234 şüpheli ise, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 116’sı tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla ya da etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest kaldı.

60 KİŞİ İTİRAFÇI OLDU

İtirafçı olup örgütün iç işleyişi hakkında faydalı nitelikte bilgiler vermek isteyenlerin sayısının 60 olduğu bildirildi. Koronavirüs tespiti, virüs haricindeki sağlık sebepleri ve operasyonun hemen öncesinde işlem uygulanması gibi sebeplerden ötürü 14 kişi hakkındaki gözaltı kararı iptal edilirken, 12 kişinin firari olduğu ve bunlardan 3’ünün yurt dışında bulunduğu öğrenildi.

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