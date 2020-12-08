Ana Sayfa Güncel Haberler İzmir merkezli 50 ilde FETÖ operasyonu: 304 gözaltı karar/ Fotoğraflar
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Tekerlekli sandalyesine ‘itfaiye hortumu’ güçlendirmesi ile şampiyonalara hazırlanıyor
Tolga YILDIRIM/ ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da 6 yıl önce okulunun sığınağında başladığı halterde rekor kırarak elde ettiği dünya şampiyonluğunu olimpiyat madalyasıyla taçlandırmak isteyen bedensel...
(Geniş haber) Ümraniye’de özel halk otobüsü iş yerine girdi
Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA Ümraniye Alemdağ Caddesi üzerine freni boşalan özel halk otobüsü kontrolden çıkarak bir iş yerine girdi. Otobüsün içinde 6 yolcu olduğu öğrenilirken,...
Ataşehir’deki motosiklet hırsızlıkları kamerada
Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL, (DHA)- Ataşehir'deki motosiklet hırsızları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosikletle gelen iki kişi,çaldıkları motosikletlerin kilidini kırdıktan sonra iterek kayıplara karıştı....
Kısıtlamayı ihlal eden grup, polise ‘gel gel’ diye bağırarak ara sokaklara...
Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, kısıtlamayı ihlal eden yaklaşık 10 kişilik grup, polis ekiplerini görünce sokak aralarına kaçtı. O anlar çevredeki vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, polisten kaçan...