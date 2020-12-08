İzmir merkezli 50 ilde FETÖ operasyonu: 204 gözaltı (3)

204 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir merkezli 50 ilde FETÖ/PDY’nin TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 295’i muvazzaf 304 şüpheliden 204’ünün gözaltına alındığı belirtildi.

Operasyonu yürüten Organize Şube Müdürlüğü’nün bulunduğu hizmet binasına gelerek bilgi alan İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, çıkışta açıklamalarda bulundu. Aşkın, “Tüm terör örgütleriyle mücadelemiz devam ediyor. Geçtiğimiz hafta dini istismar eden başka bir örgüte operasyon yapmıştık. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ’ye karşı bu hafta 4’üncü operasyonumuzu yaptık. Oldukça titiz bir çalışma oldu. 50 ilde çoğu aktif 304 hedefe yönelik bir çalışma yaptık. Tüm terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürecek. Şu ana kadar Türkiye genelinde 204 şüpheli gözaltına alındı” dedi.

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)

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