İzmir merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu (2)

- Reklam -

19 GÖZALTI

İzmir merkezli 12 ilde, FETÖ/PDY’nin ‘TSK ve sivil unsur yapılanması’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli, gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. (DHA)

Tolga TAHÇI/ İZMİR, (DHA)

- Reklam -

FOTOĞRAFLI