Eda Ebru NANECİ/ İZMİR (DHA)- İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde, can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.
İzmir güne depremlerle uyandı. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 08.46’da, Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 20.69 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssü Ege Denizi olarak açıklandı. İzmir’in Karaburun ilçesinin 41 kilometre açığında meydana gelen sarsıntıdan 1 dakika sonra 4.8 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı daha meydana geldi. İzmir ve ilçelerinden hissedilen depremler kısa süreli paniğe neden oldu. Depreme binalarda yakalananlar panikle dışarı kaçıştı. İlk belirlemelere göre depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.
İzmir’de geçen 30 Ekim’de meydana gelen ve yıkıma da neden olan depremde 117 kişi yaşamını yitirmişti.
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