İzmir güne depremlerle uyandı (YENİDEN)

Eda Ebru NANECİ – Melis Karakuzulu – Gökçe Adar – Kadir ÖZEN / İZMİR, (DHA)-İZMİR, Ege Denizi Karaburun ilçesi açıklarında bugün meydana gelen ikisi 5.1 büyüklüğünde toplam 23 depremle sallandı. Paniğe neden olan depremlerde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

İzmir’de bugün saat 08.46’da, Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 20.69 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssü Ege Denizi olarak açıkladı. İzmir ve ilçelerinin yanı sıra Balıkesir’den de hissedilen depremler kısa süreli paniğe neden oldu. Depreme binalarda yakalananlar, panikle dışarı kaçtı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre Karaburun açıklarında bugün saat 00.42 ile 11.35 saatleri arasında en küçüğü 1.8, en büyüğü 5.1 toplam 23 sarsıntı meydana geldi. Deprem fırtınasının yaşandığı İzmir’de 11.35’de meydana gelen ikinci büyük sarsıntı İzmirli’lerin kendilerini açık alanlara atmalarına neden oldu. Depremlerde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Sarsıntılar, geçen 30 Ekim’de meydana gelen ve yıkıma da neden olan depremde 117 kişinin öldüğü İzmir’de tedirginlik yarattı.

PROF. DR. HASAN SÖZBİLİR: DEPREMLER BİRAZ DAHA SÜRECEKTİR

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir’de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Sözbilir, “Depremin Midilli Adası’nın güneyinde olduğunu görüyoruz. Midilli fayının üzerinde gerçekleşen depremler bunlar. 2017 yılına bakacak olursak bu fay, 6.3 büyüklüğünde bir deprem üretmişti. Bu son deprem de aynı fay üzerinde gerçekleşti” dedi.

5.1’lik depremle ana şok olduğunu ardından artçı sarsıntılar yaşandığına dikkati çeken Prof. Dr. Sözbilir, “Bölgede kırılma yaşandığına göre bu depremler biraz daha sürecektir” diye konuştu.

Geçen 30 Ekim’de Ege Denizi’nde Seferihisar ilçesi açıklarında meydana 6.6 büyüklüğündeki yıkıcı İzmir depreminin daha alt bir bölgede Samos açıklarında gerçekleştiğini belirten Prof. Dr. Sözbilir, bu depremin, Karaburun depremine yol açan fayı etkilemesinin söz konusu olmadığını kaydetti.

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