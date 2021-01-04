İzmir emniyetinden Fethi Sekin anısına özel klip

Halil İbrahim KARABIYIK- Fırat AKAY/İZMİR, (DHA) – İZMİR İl Emniyet Müdürlüğü, 5 Ocak 2017’de terör örgütü PKK’lı teröristlerce adliyeye yönelik düzenlenen saldırıda, silahını çekip teröristlere tek başına karşı koyarak şehit olan polis memuru Fethi Sekin’in anısına hazırladığı videoyu sosyal medya hesabında paylaştı.

İzmir Adliyesi’ne yönelik 4 yıl önce düzenlenen terör saldırısında, yanlarında çok sayıda mühimmatla gelen eli kanlı PKK’lı teröristlere tabancasını çekerek tek başına karşı koyan şehit polis memuru Fethi Sekin anısına, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri özel bir video hazırladı. Videoda şehit polis memuru Fethi Sekin’nin görev başındayken çekilmiş fotoğrafları, Cem Karaca’nın ‘Deniz üstü köpürür’ şarkısıyla klip haline getirildi. İl Emniyet Müdürlüğü’nün görüntüleri, ‘Vatan uğruna can veren cesur, inançlı, asil şehidim. Seni kelimelere sığdırmam, seni yerlere göklere sığdırmam, senin yerin milletimin kalbi, bu vatanın bağrıdır. Ruhun şad olsun, mekanın cennet olsun. Unutmadık, unutmayacağız” notuyla sosyal medya hesabından paşlaştı.

‘YÜZLERCE, BİNLERCE FETHİ SEKİN’LER HALA EMNİYET TEŞKİLATININ İÇİNDE VARDIR’

Bu arada görüntülerde konuşma yapan İzmir İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, “Emniyet teşkilatı, bu ülkeyi yıkmak, bölmek isteyen bütün alçakların nereden gelirse gelsin, bütün alçakların karşısında durmaktadır. Yüzlerce, binlerce Fethi Sekin’ler hala emniyet teşkilatının içinde vardır” ifadelerini kullandı.

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