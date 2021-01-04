İzmir emniyetinden Fethi Sekin anısına özel klip (2)

İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI, FETHİ SEKİN VE MUSA CAN’I KLİPLE ANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 yıl önce düzenlenen terör saldırısında, yanlarında çok sayıda mühimmatla gelen eli kanlı PKK’lı teröristlere tabancasını çekerek canı pahasına tek başına karşı koyan şehit polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can’ın ölüm yıl dönümleri anısına klip yayınladı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yayımlanan klip için, “İzmir Adliyesi’ne yönelik hain terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can kardeşlerimizi şahadetlerinin 4. yıl dönümünde sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz. Huzurumuzu, mutluluğumuzu, aldığımız nefesimizi siz şehitlerimize borçluyuz. Bu vatan ve İzmir Adliyesi sizleri unutmadı asla unutmayacak” ifadelerine yer verildi.

Halil İbrahim KARABIYIK-Fırat AKAY/İZMİR, (DHA)

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