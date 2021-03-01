İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda yeni yavru heyecanı

Eda Ebru NANECİ/İZMİR, (DHA)- İZMİR Doğal Yaşam Parkı’nda 2021’in ilk yavruları dünyaya geldi. Parkta yaşayan hayvanlar arasına yavru bir zebra, 5 cüce domuz ve 2 Kamerun koyunu katıldı. Park Müdürü Şahin Afşin, “Bu yaz da birçok türümüzde doğum bekliyoruz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’nda 2021 yılının ilk yavruları dünyaya geldi. Bir hafta önce bir zebra doğdu. Yeni doğan zebrayla parktaki zebra sayısı 13’e yükselirken, parktaki cüce domuzlardan biri de anne oldu. Cüce domuz, dördü erkek biri dişi olmak üzere beş yavru dünyaya getirdi. Parkta 134 türün ve yaklaşık 2 bin 800 civarında yaban hayvanın bulunduğunu ifade eden Doğal Yaşam Parkı Müdürü Şahin Afşin, “Doğal yaşam parkında ilkbaharda doğumlar başladı. Yeni doğan cüce domuzlarımızla birlikte bir tane yavru zebramız var. Cüce domuzlarımız Tarsus’tan gelmişti ve biri yavruladı. İki de Kamerun koyunumuz doğdu. Süreç içinde ceylanlar, cüce keçiler, Kamerun koyunları, kızıl geyikler ve yaban keçilerinde yavrular dünyaya gelecek. Bu yaz da birçok türümüzde doğum bekliyoruz” dedi.

‘BÜYÜK BİR HEYECANLA ZİYARETÇİLERİMİZİN GELECEĞİ GÜNÜ BEKLİYORUZ’

Pandemi nedeniyle 17 Kasım 2020’den bu yana kapalı olduklarını ancak Doğal Yaşam Parkı’nın açılacağı günden sonra ziyaretçilerini dört gözle beklediklerini ifade eden, “Çok sayıda yenilik yaptık. Alanla ilgili çalışmalarımızı bitirdik. Doğumun ardından özellikle ziyaretçilerimizin çocukları çok mutlu olurlardı. Bebekleri görmekten büyük bir heyecan duyarlardı. Biz de şu an çok mutluyuz ancak ziyaretçilerimizin sevgisinden pandemi nedeniyle mahrum kaldık. Büyük bir heyecanla ziyaretçilerimizin geleceği günü bekliyoruz. Önceden doğum sonrasında ziyaretçilerimiz bu yavruları görüyordu. İzmir halkı ilk kez cüce domuz türünü gözlemleme şansı bulacak. Dünyaya gelen yavruların tümünün sağlık durumları iyi. Doğal yaşamdan dolayı tür sayılarımızda ve adet sayısında bir artış söz konusu. Hayvan kendini güvencede hissederse doğum gerçekleşiyor” diye konuştu.

‘YAVRULARA EK BİR GIDA VERMİYORUZ’

Yeni doğanlara ve annenin genel durumu ve bakımı hakkında bilgiler veren veteriner sağlık teknikeri Mehmet Onur Demir (43) ise, “Barınak içinde genel bir temizlik yaptıktan sonra anneyi besliyoruz. Hayvanların sağlık durumunu kontrol ediyoruz. Günlük olarak meyve geliyor. Muz, armut, elma, kış aylarında annenin vücut direncini yüksek tutmak için incir veriliyor. Yavruları anne sütle besliyor. Yavrulara ek bir gıda vermiyoruz. Toplam 5 yavru var. Sadece boyutsal olarak küçük oldukları için cüce domuz adını almış bir türdür. Beslenme şekli ve yaşamsal özellikleri anlamında diğer domuzlardan bir farkı yok. Burası geçtiğimiz yıllarda çok yoğun bir şekilde ziyaretçi akınına uğruyordu. Şimdilik yeni doğan yavruları görme şansları yok. Bizim de içimiz bu konuda buruk. Özellikle hafta sonu yoğun olurdu. Pandemi nedeniyle kapalıyız ancak ziyaretçilerimize kavuşacağımız zamanları dört gözle bekliyoruz” diye konuştu.

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