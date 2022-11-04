İzmir Devlet Tiyatrosu yeni sezonda 3 yeni oyunla seyircisinin karşısında

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İzmir Devlet Tiyatrosu, 2022-2023 sezonunda “İntiharın Genel Provası”, “İkinci Caddenin Mahkumu” ve “Oyunun Oyunu” adlı 3 yeni eserin de yer aldığı 22 oyunla sahne alıyor.

Perdesini 1 Ekim’de “Şerbet Hanım’ın Deli Aşkları” adlı oyunla açan İzmir Devlet Tiyatrosu, 1900’lü yıllarda İstanbul’da yaşanan aşkları müzikal bir dilde seyircisiyle buluşturdu.

Umut Azdal’ın yazdığı, Tiyatro Müdürü Levent Ulukut’un yönettiği oyunda güzelliğiyle ünlü Şerbet Hanım’ın öyküsü sahneye taşındı.

Mutsuz bir mimarın intihar denemesi ile başlayan “İntiharın Genel Provası” adlı oyunun da 4 Ekim’de prömiyeri Konak Sahnesi’nde yapıldı.

Duşan Kovaçeviç’in yazdığı ve Sadık Yağcı’nın yönettiği oyunla eski Yugoslavya’daki kapitalist restorasyon ile insanların içindeki umudun tükenişi anlatıldı.

Kurumun 2022-2023 sezonundaki ikinci prömiyeri de Neil Simon’un kaleme aldığı, Evren Serter’in yönettiği “İkinci Caddenin Mahkumu” oldu.

Büyük Buhran yıllarında tipik bir Amerikan orta sınıf ailesinin hikayesini anlatan oyun, 11 Ekim’de seyircisine Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi’nde “merhaba” dedi.

Michael Frayn’ın yazdığı, Melik Aslı Kılan’ın yönettiği komedi “Oyunun Oyunu” da 15 Kasım’da Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi’ndeki prömiyerinde tiyatro severlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Kapalı gişe oynuyorlar

İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Levent Ulukut, 2022-2023 sezonuna hızlı bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

Yaz aylarında da perde kapatmadıklarını, turnelere çıktıklarını ve festivallere katıldıklarını ifade eden Ulukut, bu süreçte İzmir seyircisi için 3 yeni oyun hazırladıklarını anlattı.

Ulukut, seyircinin karşısına 3’ü çocuk toplam 22 oyunla çıktıklarını belirterek, Bornova, Karşıyaka ve Konak sahnelerinde kapalı gişe oynadıklarını kaydetti.

Turnelerini ve sosyal sorumluluk projelerini sürdürdüklerini aktaran Ulukut, “Turneleri sayacak olursak çok büyük bir izleyici kitlesine ulaşmayı hedefliyoruz. Konak Sahnesi’nde 203, Karşıyaka’da 303, Bornova’da 420 kişilik salonlarımızda dolu dolu oynuyoruz. Amacımız çok seyirciye ulaşmak. Benim amacım tiyatroya hiç gitmemiş çocukları, insanları da kazanmak. Seyirci bizim başımızın tacı. Önemli olan buluşabilmek.” diye konuştu.