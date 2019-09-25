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      Kültür-Sanat Haberleri

      İzmir Devlet Tiyatrosu 4 yeni oyun sahneleyecek

      Editör -
      İzmir Devlet Tiyatrosu (DT) 2019- 2020 sezonunda 4 ayrı sahnede 4 yeni oyun ile seyirciye her sahnede yeni bir oyun izletecek.
      Güncel Haberler

      İstanbul’da deprem olasılığı yüzde 60

      Editör -
      Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zeki Hasgür, "İstanbul Depremi’nin bir gün olacağını biliyoruz ama dünkü depreme öncü demek doğru değil. Hesaplamalara göre İstanbul’da deprem olasılığı yüzde 60" dedi.
      Dış Haberler
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      Fransa’da çatıda görüntülenen panter

      Editör -
      Fransa’da bir binanın çatı katına tırmanan siyah panter, bina sakinlerince paniğine neden oldu. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonunda sakinleştirici...
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