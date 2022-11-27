İzmir derbisinde Göztepe taraftarı Altay kalecisini kale direği ile darbetti, maç ertelendi

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Ergin KARATAŞ- Onur ATIŞ/ İZMİR, (DHA)- İZMİR’de Spor Toto 1’inci Lig’de mücadele eden Göztepe ile Altay arasında oynanan derbi maçında sahaya giren Göztepespor taraftarı korner direği ile Altay kalecisi Ozan’ı darbetti. Hakem maçı tatil ederken, iki takım futbolcuları ve yöneticileri arasında koridorda da arbede yaşandı. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle olaylar sonlandırılırken, bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Spor Toto 1’inci Lig’de mücadele eden Göztepe ile Altay arasında Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanan İzmir derbisinde karşılaşmanın 22’nci dakikasında olaylar çıktı. Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atılmasının ardından Göztepe tribününde bazı taraftarlar yaralandı. Bunun üzerine sahaya 2 ambulans girdi.

KORNER DİREĞİ İLE KALECİYİ DARBETTİ

Bu sırada sahaya inen bir Göztepe taraftarı korner bayrağı direğini alarak Altay kalecisi Ozan’a saldırdı. Ozan’a darbeler indiren taraftar, polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Aldığı darbeler sonrasında Ozan baygınlık geçirdi. Güvenlik güçleri sahaya girerek olaylara müdahale etti.

STAT TAHLİYE EDİLİYOR

Statta yapılan anonsa göre, karşılaşmanın 22’nci dakikasından itibaren yaşanan olaylar nedeniyle maçın tatil edildiği, karşılaşmanın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenecek ileri bir tarihte 20’nci dakikadan itibaren oynanacağı belirtildi. Tatil edilme kararının çıkmasının ardından stadın tahliyesine başlanırken, önce Göztepespor taraftarlarının, ardından de Altay taraftarlarının stattan ayrılacağı duyuruldu.

KORİDORDA GERGİNLİK

Öte yandan hakemin kararının beklendiği sırada soyunma odası koridorlarında da gerginlik devam etti. İki takım futbolcuları ve yöneticileri arasında arbede yaşandığı öğrenilirken, polis ekipleri koridorda yaşanan gerginliğe müdahale etti. (DHA)

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