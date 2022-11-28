İzmir derbisinde Göztepe taraftarı Altay kalecisini kale direği ile darbetti, maç ertelendi (5)

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YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Spor Toto 1’inci Lig’de yaşanan saha olayları nedeniyle yarıda kalan Göztepe – Altay maçı sonrası İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, iki kulübün yöneticileriyle birlikte olaylarda yaralanan Altay kalecisi Ozan Erim Özenç ve Göztepe taraftarı Mehmet Çakır’ı tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti. Göztepe taraftarı Çakır’ı tedavi gördüğü 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi’ndeki ziyaretlerinin ardından Rektör Profesör Doktor Caner Çavdar’la birlikte açıklama yapan Vali Köşger, yaralıların tedavilerinin sürdüğünü söyledi.

Vali Köşger, “Yaşanan üzücü hadiseden sonra yaralanan Altay kalecisi ve Göztepe taraftarını ziyaret ettik. Kendileriyle konuşup geçmiş olsun dileklerini ilettik. Buradan bir kere daha her iki takımın taraftarına ve tüm İzmir’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sosyal medyada ve diğer mecralarda bir takım spekülatif haberler dolaşıyor. Bunların hiçbirisi doğru değil. Taraftarların çatıştığı, başka hadiselerin olduğunu gerçek dışı. Her iki yaralımızın da tedavi süreci devam ediyor. Kalecimizin durumu çok daha iyi, sadece sabaha kadar gözetim altında tutulacak. Yaralanan taraftarla ilgili tedavi süreci devam ediyor” dedi.

9 Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Çavdar ise “Hastanemizde bir tane spor dostu taraftarımızı takip etmekteyiz. Kendisine hastanemizde gerekli olan her türlü müdahale yapılmıştır. Şu anda durumu stabildir fakat tabii 1-2 gün müşade altında tutmak zorundayız. Tüm taraftara geçmiş olsun” açıklamasını yaptı. (DHA)

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) –

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