İzmir depreminin simgesi Ayda’ya 4’üncü yaş gününde sürpriz kutlama

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA) – İZMİR’deki deprem faciasında 91 saat sonra enkaz altından kurtulan ve depremin sembol isimlerinden biri olan Ayda Gezgin’in 4’üncü yaş günü kutlandı.

İzmir’de 30 Ekim’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem faciasında yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazında kalan ve ekipler tarafından 91 saat sonra mucize eseri kurtarılan Ayda Gezgin, facianın sembol isimlerinden biri oldu. Türkiye’nin dört bir yanından çeşitli hediyelerin gönderildiği Ayda Gezgin’in 4’üncü yaş günü kutlandı. Bornova Belediyesi organizasyonunda Ayda Gezgin için sürpriz bir doğum günü hazırlandı. Küçük Ayda için Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ’un makam odası sürpriz doğum günü öncesi balonlarla süslendi. Belediyeye gelen Ayda ve ağabeyi Atakan Gezgin, Başkan İduğ tarafından karşılandı. Sürpriz kutlama nedeniyle oldukça mutlu olduğu gözlenen Ayda, yaş günü için hazırlanan pastadaki mumları, dilek tuttuktan sonra üfleyerek söndürdü. Başkan İduğ, Ayda’nın en sevdiği çizgi film karakterinin kostümünü hediye etti. Sürpriz doğum günü etkinliği için teşekkür eden Ayda Gezgin, öğretmen olmak istediğini söyledi.

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