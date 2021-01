İzmir depreminde hasar alan binalarda nöbet tutan ‘Gece Kartalları’na çorba ikramı

Halil İbrahim KARABIYIK – Fırat AKAY/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de meydana gelen depremin ardından, hasar gören binaların önünde nöbet tutmaya başlayan gece bekçilerine, ‘Kamp Ateşi Türkiye Arama Kurtarma Derneği’ gönüllüleri çorba ikram etti. Gönüllüler, soğuk havada nöbet tutan 70 gece bekçisine 6 ay süreyle her gün çorba dağıtacak.

30 Ekim 2020 günü, İzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen ve 117 kişinin ölümüne neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremde çok sayıda binada hasar meydana geldi. Girilmesi yasaklanan ağır hasarlı binaların önünde ise İzmir İl Emniyet Müdürlüğü gece bekçilerini görevlendirdi. Binaların önünde nöbet tutan bekçiler için ‘Kamp Ateşi Türkiye Arama Kurtarma Derneği’ üyeleri, kolları sıvadı. Dernek üyeleri, nöbet tutan bekçilere sıcak çorba ikramında bulundu.

Kamp Ateşi Türkiye Arama Kurtarma Derneği Teşkilattan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Çağlar, bir bekçinin sosyal medyada yaptığı ‘Üşüyoruz’ paylaşımının ardından her gece sıcak çorba dağıtmaya karar verdiklerini söyledi. “Bizler bekçi ve polis arkadaşlarımızın sayesinde rahat uyuyoruz” diyen Çağlar, “Bekçi bir arkadaşımız, ‘üşüyoruz’ paylaşımı yaptı. Hemen eksi 5 derece hava sıcaklığı olmasına rağmen Manisa il başkanımız yola çıktı. Gece oduncuyu açtırdı. Diğer dernek üyesi arkadaşlarımızla birlikte soba ve çadırı kurdu” dedi.

Kamp Ateşi Arama Kurtarma Derneği Afet Koordinasyon Başkanı Tuğberk Vural da deprem bölgesinde nöbet tutan 70 bekçiye 6 ay boyunca her gün çorba dağıtımı yapılacağını söyledi.

