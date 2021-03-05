İzmir depreminde 9.5 saat sonra enkazdan çıkan Buse evlendi/ Ek fotoğraf

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Yusuf KANTARLI-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)- ADANA’da geçen hafta cuma günü sabah saatlerinde evden çıkan Alzheimer hastası Paşa Polat’tan (86) haber alınamıyor. Dedektif gibi iz süren...
Çorlu’da bisikletçilerden ‘mazgal’ isyanı
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Beşiktaş Sahili’nde koronavirüs denetimi
Haber: Sevda SARIKAYA / Kamera: Mertcan ÖZTÜRK / İSTANBUL, (DHA) Beşiktaş Arnavutköy ve Bebek Sahili'nde polis ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerinde bulundu. Yapılan denetimlerde...