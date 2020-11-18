İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden salgına karşı yeni önlemler

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi son haftalarda yeniden artmaya başlayan koronavirüs vakalarının önüne geçebilmek için halen uyguladığı önlemlere yenilerini ekledi. Bu kapsamda halka açık kültür, sanat, spor etkinliklerine ara verildi. Teleferik tesisleri, Doğal Yaşam Parkı, Grand Plaza’nın işlettiği tüm restoran ve kafelerle Meslek Fabrikası kurslarının bir süre kapalı kalması kararı alındı.

Türkiye’de mart ayından bu yana devam eden koronavirüs salgınında vaka sayılarının son haftalarda hızla artması ve İzmir Tabip Odası’nın yaptığı açıklamayla İzmir’de özellikle deprem sonrasında salgının kontrolden çıktığını duyurması üzerine bir dizi yeni önlem devreye alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen önlemler kapsamında halka açık kültür, sanat, spor etkinliklerine ara verildi. Kütüphaneler Şube Müdürlüğü, tüm kütüphaneleri ikinci bir karara kadar fiziki erişime kapattı. İzmir Sanat ve Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapılacağı duyurulan tiyatro oyunları, dans, film gösterileri, konserler, opera temsilleri, festival etkinlikleri, eğitim amaçlı koro ve atölye çalışmaları ile Kent Arşivi ve Müzeler Şube Müdürlüğü’ne bağlı mekanlardaki sergiler durduruldu.

KURSLAR, ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZLERİ KAPANIYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Meslek Fabrikası bünyesindeki kurs merkezleri ile ‘FikrimİZ’ ve ‘Fablab’ atölyeleri de salgın nedeniyle çalışmalarına ara verdi. Bu süreçte Masalevleri, Çocuk Gençlik Merkezleri, Tarihi Havagazı Gençlik Yerleşkesi, Örnekköy Gençlik Yerleşkesi, kadın danışma merkezleri, engelli merkezleri ve Engelli Farkındalık Merkezi de kapılarını kapatacak.

KAFETERYA HİZMETLERİ DURDURULDU

Grand Plaza şirketinin faaliyet gösterdiği İzmir Doğal Yaşam Parkı kafeteryaları, Asansör Kafeterya ve Restoran, Teleferik kafeteryaları ve et evi, İzmir Sanat Kafeteryası, Engelliler Merkezi ve Örnekköy tesislerinin kafeteryaları hizmetlerine ara verecek. İzmir Tarih Kültür Turları ve Tarih ve Fotoğraf Buluşmaları da bu süreçte yapılmayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi alınan önemler süresince koşu ve benzeri spor etkinlikleri düzenlemeyecek, tüm branşlardaki spor okulları da kapalı tutulacak.

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