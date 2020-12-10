İzmir Büyükşehir Belediyesi binasında taşınma işlemleri başladı

Hande NAYMAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasında taşınma işlemleri başlatıldı. Ege Denizi’nde meydana gelen 6.6’lık depremin ardından hasar görenbölümlerdeki eşyalar, birimlerin hizmet vereceği yeni alanlara naklediliyor.

Ege Denizi’nde 30 Ekim tarihinde meydana gelen 6.6’lık depremde hasar gören kamu kurumlarından biri de İzmir Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binası oldu. Depremin ardından kullanılmayan binada yapılan teknik incelemeler sonucu, tek bina gibi görünse de dört bloktan oluşan belediye hizmet binasının üç bloğunun hafif, birinin orta hasarlı olduğu yönünde rapor çıktı. Binanın güçlendirilerek kullanılması önerildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda güçlendirmeyi tercih etmediklerini belirterek, “Belediye ana hizmet binasını yıkıp yerine hükümet konağı ile bütünleşen sembolik bir başkanlık ve meclis binası yaparak kalan alanı Atatürk Meydanı’na katacağız. İzmir’e ve İzmirlilere hayırlı olsun. Umarım Konak’taki diğer kamu kurumlarına da örnek olur” açıklamasını yaptı.

Güvenlik nedeniyle tahliye edilen binada hizmet veren birimlere ait mobilya, ofis malzemeleri, elektronik eşya ile arşiv ve evrakın yeni çalışma alanlarına taşınma işlemi başladı. Taşınma işlemi öncesinde binadaki tüm eşyalar tek tek paketlenerek kodlandı. Birimler geçici olarak KültürPark holleri, Egemenlik Evi, Oğuzlar ek hizmet binası, itfaiye ve zabıta dairelerinde hizmet verecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri taşınma sürecinin ay sonuna kadar devam edeceğini bildirdi.

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