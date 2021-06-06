İzmir BŞB’de hentbolcular buluştu

İZMİR, (DHA) –

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, hentbol erkekler kategorisinde kente ilk Türkiye Kupası’nı kazandıran İzmir Büyükşehir Belediyesporlu sporcular ile aynı kupada final oynayan kadın hentbol takımı sporcularıyla buluştu. Tarihi buluşmaya İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, İzmir Büyükşehir Belediyespor Başkanı Ersan Odaman ile kulüp yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti. Kadın ve erkek hentbol takımı idari ve teknik kadrosu ile hentbolcular, Celal Atik Spor Salonu’na İzmir Marşı eşliğinde alkışlarla girdi. Soyer ve beraberindekiler, sporcuları tek tek tebrik etti.

Beşiktaş ile oynanan finalin en değerli oyuncusu seçilen erkek takımının hentbolcusu Gökhan Örnek, salona en son giren oyuncu oldu ve alkışlar eşliğinde kupayı getirdi. Dev kupanın salona gelişi sırasında büyük coşku yaşandı. Başkan Soyer, İzmir’de sporun her branşında başarı rüzgarı estiğine dikkat çekerek, “Süper Lig’de Göztepe’nin yanında artık Altay da var. Altınordu, genç ve yerli kadrosuyla Play-Off finaline kadar geldi. Bucaspor, 2’nci Lig’e yükseldi. Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi’nde finale çıkıp kentimizi temsil etti. Son olarak İzmir Büyükşehir Belediyespor Hentbol Erkek Takımı, İzmir’e tarihindeki ilk Türkiye Kupası’nı kazandırırken, kızlarımız da final oynadı” dedi.

DAHA BÜYÜK BAŞARILARIN HAZIRLIĞI

“Her başarı, daha büyük başarıların hazırlığı” diyen Tunç Soyer, “Sporda çok daha fazlasını başaracağız. Uluslararası turnuvalar ve organizasyonlarla İzmir’i spor kenti yapacağız. Sadece hentbolde değil, tüm branşlarda Avrupa ve Dünya çapında başarılar elde edeceğiz. Sürekli yeni zirveleri test edeceğiz. İyi ki bu kentin damarlarında sporcu kanı dolaşıyor. İzmir Büyükşehir Belediyespor’un hentbolde yetiştirici kimliğini korurken, çoğu İzmirli sporcularla kazandığı bu kupa, tarihteki yerini almıştır” diye konuştu. Törenin ardından Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyespor yönetimi, sporcular, idari ve teknik kadro ile özel kupa fotoğrafı çektirdi. Soyer, takım kaptanları Gökhan Örnek ve Burcu Dindar ile de kupalı özel fotoğraf çektirdi.

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(FOTOĞRAFLI)