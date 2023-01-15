İzmir BŞB’de Avrupa sevinci

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İZMİR, (DHA)

KADINLAR EHF Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında İsrail ekibi Maccabi Arazim Ramat Gan’ı deplasmanda 33-32 yenen İzmir Büyükşehir Belediyespor, adını çeyrek finale yazdırmanın sevincini yaşıyor. Rakibiyle geçen hafta evinde oynadığı ilk maçı da 27-20 kazanan İzmir temsilcisi, Avrupa’da yıllar sonra yeniden yarı finalin kapısına dayandı. Tarihinde daha önce 2008-2009 sezonunda Challenge Cup’ta yarı final oynayıp o dönem Türk hentbolunda bir ilki gerçekleştiren İzmir BŞB’nin çeyrek finaldeki rakibi 17 Ocak’ta çekilecek kurada belli olacak. Çeyrek finaldeki ilk maçlar 11-12 Şubat, rövanşlar 18-19 Şubat tarihlerinde yapılacak.

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