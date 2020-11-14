İzmir Atlı Polis Eğitim Merkezi’nin yeni üyesi ‘Enzo’

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA) – İZMİR’de binicilik kulübü sahibi Begüm Yaraş, yurt dışında birçok yarışta derece alan ve değeri 50 bin euro olan ‘Enzo’ isimli, Hollanda cinsi atını İzmir Atlı Polis Eğitim Merkezi’ne hediye etti.

Spor müsabakaları, toplumsal olaylar ve sahillerde İzmirlilerin görmeye alıştığı atlı polis birlikleri, yakın zamanda taşındığı yerleşkede hizmet vermeye devam ediyor. Yerleşkenin son üyesi ise ‘Enzo’ isimli, Hollanda cinsi at oldu. Geçmiş yıllarda hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok yarışta derece alan ve değeri 50 bin euro olan ‘Enzo’, artık İzmirlilerin güvenliği için görev yapacak.

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, ‘Enzo’yu hediye eden Begüm Yaraş’a teşekkür etti. Aşkın, “‘Enzo’ bizim en büyük atımız oldu. Eğitimin ardından İzmir sokaklarında olacak. İzmir Emniyet Müdürlüğü olarak hayvanları çok seviyoruz. Şehrin güvenliğini sağlamak için köpeklerimiz ve atlarımız var. Begüm hanımın ‘Enzo’su artık hepimizin ‘Enzo’su” diye konuştu.

Emnilyet güçlerine destek olmak istediğini belirten Begüm Yaraş ise “‘Enzo’yla 6 yıldır birlikteyiz. Katıldığı birçok yarışta derece aldı. ‘Enzo’yu hediye ederek bizim güvenliğimizi sağlayanlara bir nebze de olsa teşekkür etmek istedim. Onlar da sağ olsunlar, bu isteği geri çevirmedi. Bu sayede İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne destek olmak istedim. ‘Enzo’yu satabilirdim ama bu şekilde kendi şehrime katkı sağlamak istedim. Umarım bu davranış örnek olur” dedi.

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