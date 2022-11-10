İzmir, Ata’ya saygı nöbetinde

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Halil İbrahim KARABIYIK- Ertuğrul KOÇAK/İZMİR, (DHA)-ULU Önder Mustafa Kemal Atartürk’ün ebediyete uğurlanışının 84. yıldönümü nedeniyle, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ata’ya Saygı Nöbeti düzenledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 84. yıldönümü nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi Ata’ya Saygı Nöbeti başlattı. Ata’ya Saygı Nöbeti, 9 Kasım’da saatler 21.05’i gösterdiğinde saygı duruşuyla başladı. Cumhuriyet Meydanı’nda, etkinliğe katılanlar, Atartük’ün ölüm yılı olan 1938’deki ‘8’ rakamını sonsuzluk işaretine çevirerek meşaleler oluşturdu. 10 Kasım saat 09.05’e kadar sürecek olan nöbete katılan Gül Avanoğlu, “Çok aradığımız birisi o. Hele ki şu dönemde onun bakışına, ileri görüşüne, ilke ve inkılaplarına çok ihtiyacımız var. O günlerden bugünleri inşa etti. Özellikle çocukların, gençlerin daha fazla sahip çıkması gerekiyor. O yüzden burada 21 yaşında bir genç olarak bulunmayı çok istedim. Kendisini saygı ve özlemle anıyoruz. Ben çok özledim. Bu etkinliği de çok anlamlı buluyorum. Atamızın anısına yaraşır bir etkinlik oldu bizler için.” dedi. Gece boyunca nöbet tutanlar için Türk Kızılay’ı da Cumhuriyet Meydanı’nda görev aldı. Türk Kızılay’ı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ikram araçları, nöbet tutan vatandaşlara ve belediye personellerine destek verdi. Öte yandan, etkinliğe katılan Ertuğrul Turgay, “Burada Ata’ya saygı nöbeti gerçekleştiriyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 84. yılında kendisini anmak üzere İzmirliler sabaha kadar uyumayacak. Akşam 21.05’den itibaren başlayan bu saygı nöbetimiz, sabah 09.05’e kadar devam edecek ve Atamızı saygıyla anmış olacak. diye konuştu.(DHA)

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