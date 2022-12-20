İzmir açıklarında Yunan unsurlarının ittiği 84 kaçak göçmen kurtarıldı

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Ertuğrul KOÇAK/ İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Menderes ve Dikili ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği anlaşılan 84 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ve Menderes açıklarında can salı ve lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği anlaşılan 84 kaçak göçmeni kurtardı.

Öte yandan ekipler, Çeşme açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen, lastik bot içindeki 26 göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemleri sonrası İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

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