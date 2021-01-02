Ana Sayfa Güncel Haberler İzmir açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem / Fotoğraflar
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Samsun’da 1 kişinin yaralandığı kaza kamerada
Mehmet Emin COŞKUNDERE/ÇARŞAMBA(Samsun), (DHA)- SAMSUN’un Çarşamba ilçesinde minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü Faruk Tosun (28) ağır yaralandı. Kaza anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, saat 10.30...
Van’da, kısıtlama öncesi sokak hayvanları unutulmadı
Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs nedeniyle bu akşam saat 21.00'de başlayacak olan kısıtlama öncesi sokak hayvanları için belirlenen noktalara mama bıraktı. Koronavirüs salgını...
Sarıyer’de yılın son kısıtlama denetimi
İlkay DİKİCİ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL,(DHA) SOKAĞA çıkma kısıtlamasının ardından meydanlar ve yollar boş kaldı. Sarıyer'de polis ekipleri yılın son kısıtlama denetimini gerçekleştirdi. Koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa...
Amasya’da doktor koronavirüsten hayatını kaybetti
Sinan HARMANCI/ AMASYA (DHA)- AMASYA’da 10 gündür koronavirüs tedavisi gören Nöroloji Uzm. Dr. Mustafa Yiğit (65), yaşamını yitirdi. Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde...