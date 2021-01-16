İzinli olan itfaiyeci yangını görünce arkadaşlarına yardımcı oldu

Onur GÜDEN/SERDİVAN (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Serdivan ilçesinde izinli olan itfaiye eri Coşkun Öz, bir restoranda çıkan baca yangınını görünce, gelen arkadaşlarına yardım etti.

Serdivan ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’ndaki bir restoranın bacasında saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Restorandan dumanlar yükselemeye başladı. İzinli olan ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evine en yakın markete giderken yükselen dumanları gören itfaiye eri Coşkun Öz, ihbar üzerine bölgeye gelen ekip arkadaşlarına yardımda bulundu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangını görünce arkadaşlarına yardım ettiğini belirten Coşkun Öz, “İşletmenin önünde durdum ve işletme sahibinden baca yangını olduğuna dair teyit aldım. Sonrasında itfaiye ekiplerine tam haber vereceğim sırada ekipler bölgeye geldi. Ekiplerimiz olay yerine gelerek en kısa zamanda yangını kontrol altına aldı. Bu bizim mesleğimiz fakat ilk başta bu bizim vatandaşlık görevimiz” dedi.

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