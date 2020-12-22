İzinli çıktığı yurda geri dönmeyen 17 yaşındaki Nazar aranıyor

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da kaldığı yurttan 15 gün önce izinli çıkan ve geri dönmeyen Nazar B. (17) için arama çalışması başlatıldı. Nazar B.’nin babaannesi Türkan B., torununun zorla bir yerlerde tutulduğunu iddia etti.

Çorum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı yurtta kalan Nazar B., 15 gün önce izinli olarak dışarı çıktı. Nazar B., geri dönmeyince yurt görevlileri polise haber verdi. Nazar B.’nin bulunması için çalışma başlatıldı.

Nazar B.’nin babaannesi Türkan B. torununun 5 yıl önce yurda yerleştirildiğini belirterek, “2 hafta önce yanımıza gelecekti. Ama ortadan kayboldu. Her yerde aranıyor. Dün telefon açıp konuşmak istedi. Gizli bir telefon numarasından aradı. Titreyen bir sesle çok kısa konuştu ve beni aramayın deyip telefonu kapattı. Korkulu bir hali vardı. Torunumun bir yerde zorla tutulduğunu düşünüyorum” dedi.

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