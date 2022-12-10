İzindeyken kazada ölen uzman er için Çanakkale’de askeri tören

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Fatih DALDAL/ BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinde, Suriye’den izne gelen ve minibüsün devrildiği kazada hayatını kaybeden uzman er Musa Düşkün (31) için askeri tören yapıldı. Düşkün, Beşik köyü mezarlığında toprağa verildi.

Kaza, dün saat 08.00 sıralarında, Bayramiç ilçesi Beşik köyü mevkisinde meydana geldi. Elma hasadına giden işçileri taşıyan Zeki Varol’un (47) kullandığı, 17 HF 795 plakalı ve 12 kişinin bulunduğu minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrildi. Çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından 10 yaralıyı ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırdı. Suriye’de görevliyken, izne gelen uzman er Musa Düşkün de yaralılarla birlikte tedaviye alındı. Sağlık durumu kritik olan Düşkün, Bayramiç Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hastaneye gelen Bayramiç Kaymakamı Alper Taş, baba Hakkı Düşkün’e acı haberi verdi.

Uzman Er Musa Düşkün için bugün Beşik köyünde askeri tören düzenlendi. Düşkün’ün Türk bayrağına sarılı tabutu Beşikköy Camisi’ne getirilince ailesi ve yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Törene Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Kaymakam Alper Taş, Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun ile Musa Düşkün’ün babası Hakkı Düşkün ve ailesi ile yakınları katıldı. Kılınan namazın ardından Musa Düşkün’ün askerlerin omzunda taşınan cenazesi, Beşik Köyü Mezarlığı’na götürülerek toprağa verildi.

Öte yandan kazada yaralanan diğer 9 kişinin, tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. (DHA)

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