İZEV Vakfı tarafından İstinye Park’ta 2 sergi ve çeşitli etkinlikleri kapsayan ‘İZEV İstinye Park Farkındalık Haftası’nı gerçekleştirilecek. Yarın başlayacak etkinlikler, 9 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek.

Yaşam Köyü hedefini sürdüren ve yeni sergi konseptiyle ilgi görmeye devam eden İZEV Vakfı, 1-9 Aralık tarihleri arasında ‘İZEV İstinye Park Farkındalık Haftası’nı İstinye Park’ta düzenleyecek. Vakıf Genel Sekreteri Merve Kılıç ve projenin yaratıcısı Hakan Kural, engellilere destek için yapılan kermeslerin ve alışılagelmiş sergileme tekniklerinin, bu bireylere toplum algısında daima yardıma muhtaç bir konumlanma yarattığını ifade ettiler. Bu algıya karşı çıkma amacıyla down sendormlu, otizmli, mental geriliği bulunan bireylerin tüm aşamalarında aktif olduğu, bir hafta veya 10 günlük özel içerikler hazırlamayı tercih ettiklerini, böyle etkinliklerde ilginin de etkileşimin de yüksek olduğunu dile getirdiler.

RİTM TERAPİDEN DUVAR BOYAMAYA

İZEV Vakfı’nın desteklediği gençlerin yer aldığı 2 sergi serisi olan ‘Sanat ve Biz’ ile ‘Hayvanlar ve Biz’ sergileri de 9 gün boyunca alanda gezilebilecek. İstinye Park, Destek Medya Grubu ve Sanata Evet Platformu’nın katkılarıyla gerçekleşecek olan Farkındalık Haftası’nın porgramı ise şöyle:

1 Aralık Cumartesi, Limoneta ile Ritm Terapi

2 Aralık Pazar, Yoganda ile Nefes Terapi

3 Aralık Pazartesi, Metin Hara ile İmza Günü

Tamer Levent ile Söyleşi

Işık Üniversitesi öğrencileri ile Duvar Boyama Etkinliği

4 Aralık Salı, Sevinç Koleji öğrencileri ile Sevgi Zinciri

8 Aralık Cumartesi, Girya Akademi ile Metafor Duvar Kırma etkinliği

9 Aralık Pazar, Gözde Erdoğan ile İmza Günü