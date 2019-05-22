İz bırakan öğrenciler ödüllendirildi

ATILIM Üniversitesi, kurum içerisinde iz bırakan 50 öğrencisini seçti. Matematik bölümünde okuyan ve aynı zamanda İnşaat Mühendisliği bölümünde çift ana dal yapan dördüncü sınıf öğrencisi Doğan Bahar bu yılın birincisi oldu.

Bu yıl 9’uncusu gerçekleştirilen Atılım Üniversitesi’nin ‘2018-2019 Akademik Yılı İz Bırakan 50 Öğrencisi Programı’nın ödül töreni yapıldı. Birbirinden heyecanlı 50 öğrenci ve aileleri, kendileriyle aynı gururu paylaşan akademik ve idari personelle bir araya geldi.

Matematik bölümünde okuyan ve aynı zamanda İnşaat Mühendisliği bölümü ile çift ana dal yapan dördüncü sınıf öğrencisi Doğan Bahar bu yılın birincisi oldu. Programının ilk beşi arasında ise Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünden Aynur Berin Akşit, Hukuk Fakültesi öğrencisi Batuhan Aydemir, Mekatronik Mühendisliği bölümünden Muhammet Raşit Ilgaz ve İmalat Mühendisliği bölümünden Berat Şerefoğlu yer aldı.



Listeye giren öğrencilere başarı sertifikası, birinci olan öğrenciye 2 bin lira ve en üst sırada yer alan beş öğrenciye de bin lira tutarında ödül verildi.

İZ BIRAKAN 50 ÖĞRENCİ PROGRAMI HAKKINDA

Topluma ve üniversiteye yararlı hizmetlerde bulunmuş çok yönlü öğrencileri tanımak ve onların başarılarını kutlamak amacıyla geliştirildi. Üç ve daha üst dönem lisans öğrencileri arasından seçilen öğrenciler, akademik başarılarının yanı sıra (en az 2.25 genel not ortalaması) topluma ve üniversiteye gönüllü hizmetler vermiş, öğrenci topluluklarında faaliyet göstermiş, girişimcilik ve liderlik niteliklerine sahip, araştırma ve çalışma deneyimleri olan öğrencilerden oluşuyor.

