İyilik yapmak, son zamanlarda geçer akçe oldu. İyilik yapmak, kişisel olarak insanın önemli bir erdemidir ve bulaşıcıdır. Buna inanmak lazım, ama yetmez, bu durum başka gerçekleri saklamamalıdır. Biz bu gerçeklerle yüzleşmeliyiz ve yüzleşerek toplum olarak çaresini bulmalıyız.



Bireysel olarak insanlar böyle düşünseler ve iyilik yapmaya devam etsellerde gerçek sadece bundan ibaret olmasa gerek.

Ülkemizde 83 milyon insan çalışıyor, üretiyor ve bir toplam gelir ortaya çıkıyor. Buna gayri safi yurtiçi hâsıla diyoruz. Her yıl milli gelirimiz artı diyoruz. Kişi başı gelirimiz artı diyoruz.

Yani bütün ürettiğimiz gelir, nüfusumuza böldüğümüzde kişi başına düşen geliri buluyoruz. Kişiler kendi yaşamlarına bakıyor bu gelir nerede, eğer bu gelir var ise ben neden iş, aş ve bir konut bulamıyorum diye soruyor.

Peki, milli gelirimiz artıyorsa, kişi başına gelirimizde buna göre artıyor ise neden biz sosyal hukuk devletinin sağlaması gereken hakları, kişisel iyilikler yaparak geçirmeye çalışıyo



Toplumun yaratığı değerleri halkımıza eşit, adaletli bir şekilde dağıtamıyoruz. Halkın yaratığı değerler toplumun eğitimine, sağlığına ve ihtiyaçlarına, eşit olarak ulaşılamıyor demektir. Onun için yeterli eğitim alamayan, yeterli sağlık alamayan, güvenli bir iş bulamayan, insanca yaşamayı sağlayacak bir konut elde edemeyen, günlük yaşam düzeyini sürdüremeyen geniş kesimler ortaya çıkmaktadır.

Türk-İş ‘in 2020 yılı Mart ayı için yapmış olduğu araştırmaya göre 4 kişilik bir ailenin sadece gıda harcama tutarı 2.345 TL. Dört kişilik ailenin yoksulluk sınırı ise 7.639 TL’ dir. Bu verilere göre nüfusun yüzde 20 lik kesmi açlık sınırında, 50 milyondan fazla kişi ise yoksulluk sınırının altında.



İşsiz sayısı yüzde 13,8 yani, 4 milyon 362 bin kişi işsiz olarak kayıtlara geçti. Bu rakamlar içerisinde virüsün başladığı tarih ve ondan sonrası yoktur. IMF’ ye göre Türkiye’nin bu yılki 2020 işsizlik tahmini yüzde 17,2, 2021 tahmini de yüzde 15,6 olarak öngörüldü.

Ülke kaynakların adaletli ve eşit dağıtılamaması, toplumun yaşamını kolaylaştıracak kamusal yatırımların yapılmaması sorunların daha da çoğalmasına ve zengin ile fakir nüfus ayrımına fazlasıyla yol açmaktadır.



Sosyal hukuk devletinde kaynaklar Anayasal sözleşme gereği düzenlenen kuralalar çerçevesinde halkın en iyi şekilde yararlanacağı bir düzenlemenin yapılmasını öngörür. Sosyal hukuk devleti vatandaşlarının insanca yaşayacağı bir ortamı yaratır, onların adil, eşit, özgür bir biçimde katılımın sağlanması ve yaratılan değerlerden yararlanmasını sağlar.

Onun için modern dünya da devlet hukuksal metinler ve buna dayalı kurumlar yaratarak, vatandaşlarının haklarını teminat altına alır, bireylerin ya da kurumların iyi niyetine bırakmaz.



Diğer taraftan yardımlar, sadece devlet tarafından değil, o toplumun geleneklerinden, inançlarından kaynaklı isteğe bağlı olarak da karşılanabilir. Ancak bu önemli olmakla birlikte tamamen “niyet” te kalmış, yeri, zamanı belli olmadığı için gerçek ihtiyaç sahiplerinin, yaşamlarını her zaman sürdürecek düzeyde olmayabilir.



Nerden çıktı bu iyilik yapma. Bu yaşadığımız zor zamanların bize hatırlattığı bunca çaresizlik, insanlarla dayanışma yapmak gerekli bir zorunluluk olarak her birimize görevler yüklemesinden.

Yine de, söyleyelim.



Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş, belediye covıd 19 virüsü dolayısıyla yapılan bağışların Hükümetin kararıyla, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle durdurulması. Belediye başkanı, Mansur Yavaş bunun üzerine yardımların devam edeceğini ve Ankara Halkına bir çağırıda bulunarak, hem esnafın desteklenmesi, hem de ihtiyaç sahiplerinin küçük bakkallara olan borçlarının ödenmesini istemesinden.



Bu çağrıya uyan birçok insan ve kurum, yoksul ve çaresiz insanların bakkallarda biriken borçlarını kapatır hale geldi. Bunu reklam şekline dönüştüren, hatta bir elin verdiğini diğer elin bile görmeyeceğini söyleyen kesimler, bu borçları kapatıp sosyal medyada boy boy resimler veriyorlar. Bu iyilik yapma biçimi de, bir samimiyet testi.



Şu anlaşıyor ki, hiçbir kesim bu yoksulluğun ve çaresizliğin gerçek kaynaklarına zahmet edipte eğilmiyor. Toplumun kaynaklarından yararlanmayanların çaresizliğinin nedenini, yaşanılan sitemin kendisinden kaynaklandığını ve onu değiştirerek bunlara çare üretmek gerektiği çabasında bulunmuyorlar.



Toplumun ürettiği kaynakların adil, eşit bir şekilde yoksullaşan ve dışlanan kesimlere kalıcı bir şekilde ulaşmasını sağlayacak, toplumsal hak temelinde sosyal hukuk sistemini kurmaya çalışmak, iyiliğin en kalıcı yolu olabilecektir.

İyilik tek başına ne kadar bulaşıcı olursa olsun, çaresizlerin insanca yaşayacağı bir ortamı kuramaz, ancak bireysel insani duyarlılığımızı artır. Toplum ve insan olarak ruhumuz kirlenmeye devam eder…