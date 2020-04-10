Önce belediyelerin başlattığı yardım ve bağış kampanyaları İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile durduruldu, bağış hesapları bakanlıktan gelen talimatla donduruldu, sonra bu saçma iş belediye aşevlerine yapılan bağış ve yardımların durdurulmasına, engellenmesine kadar vardırıldı.

Bu yasak ile ilgili Eskişehir Belediyesi’nin Twitter üzerinden yaptığı duyuruda şu ifadeler kullanıldı: “Kıymetli hemşehrilerimiz, tam 25 yıldır hayırseverlerin destekleriyle gerçek ihtiyaç sahiplerine hizmet veren aşevi hesapları, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle bloke edilmiştir. Bu sebeple aşevimizin banka hesaplarına para yatırmamanızı rica ederiz. Bugüne kadar desteğini esirgemeyen tüm yurttaşlarımıza teşekkür eder, imkanlarımız dahilinde gerçek ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğimizi, kamuoyunun bilgisine sunarız!”

Bu yaptırıma karşı Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’da, “Mülki idareden gelen genelgeyle hesabı kapatmamızı istediler, biz de kapattık. Bağış yapanlara da bağışlarını geri ileterek durumu açıkladık. Aşevi hesabı üzerinden bağış alınması hukuki bir engel taşımıyor. Neye bağış yapıldığı belli. Ama biz genelge kesin ve kati olduğu için soruşturmayla uğraşmamak için kapattık. Ama bu genelge mevcut hukuk kurallarına aykırı”dedi.

AKP iktidarının dayanışmaya en çok ihtiyaç duyulan bu salgın günlerinde muhalif yerel yönetimlerin elini kolunu bağlamak, onları iş yapamaz hale getirmek ve millet nezdinde bu belediyelere yönelik yükselen beğeniyi kırmak için giriştiği açık olan bu politik yasaklamalar akıl almaz bir ceberrutluktur, zulümdür, vicdansızlıktır!

Belediyelere kaynak sağlamak ve bağış yapmak isteyenlerin yolunu açmak için naçizane benim önerim, bağış toplamayın üzerinde Türk Bayrağı ve Atatürk resmi olan rozetleri 150 TL fiyat ile internetten satın, isteyen alsın bunu da engelleyecek halleri yok ya…

Liyakat ehli kişilerden oluşmayan AKP kadroları bu krizi yönetmekte resmen çuvallamıştır!

Bakınız bir maske dağıtmayı bile beceremediler; önce maskeleri satacağız dediler, sonra tepkileri görüp satışını yasakladılar, PTT ile biz dağıtacağız iddiasında bulundular, lakin PTT sitesi çökünce E-devlete başvurun dediler, başvuru yapılacak siteyi bile açamadılar en son olarak eczaneler aracılığı ile dağıtılacak dediler lakin hala dağıtım gerçekleşmedi!Muhtemelen maskelere AKP logosu basmakla uğraşıyorlardır, ama bakın peşin peşin söyleyeyim salgından sonra AKP Logolu maske dağıtmanız hiç bir işe yaramaz sonra demedi demeyin.

Gelelim İstanbul’a acilen yapılacak biner odalı iki salgın hastahanesine; dediklerine göre bu hastahanelerin inşaatı 45 gün sürecekmiş ve kalıcı hastahaneler olacakmış. 45 gün bu aciliyet içinde ne kadar anlam taşır bilmiyorum, salgının bu kadar uzun ve yoğun olacağını düşünüyorlarsa da zaten bu tedbirler yetmez. Hazır binaları kullanmak bu açıdan çok daha uygun olacaktır. Örneğin şehir hastahaneleri açıldığı için kapatılan hastahaneleri yeniden açmak son derecede hızlı bir tedbir olacaktır. Sadece Ankara’da Toplam 2 bin 950 yatak kapasiteli Atatürk Eğitim ve Araştırma, Numune Eğitim Araştırma, Dışkapı Eğitim Araştırma, Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi atıl vaziyette beklemektedir. Bu hastahaneler daha düne kadar yoğun bakım üniteleri, ameliyathaneleri ve sair birimleri ile hizmet vermekteydi çok kısa sürede yeniden hizmete alınabilirler. Personel gereksinimini de emekli sağlık personellerini mücbir sebep ile göreve çağırarak karşılayabilirler.

Dahası geçici süre ile kullanılabilecek bazı binalar var örneğin Ankara’nın başta olduğu bir çok büyükşehirde davalık olduğu için iskan alamayan, boş duran bazı çok odalı bitmiş büyük binalar var ve buralar karantina merkezi ve hastahane olarak çok kısa sürede düzenlenebilir. Fuar, kongre ve sergi merkezleri 45 günden çok daha kısa bir sürede hastahane işlevi kazanabilir.

Neticede bu salgın günlerinde kısıtlı kaynaklarımızı ve zamanımızı çok daha akıllıca yönetmek, sağlığımızı ve ekonomimizi tehdit eden bu salgını biran önce kontrol altına alıp, durdurmak zorundayız. Rasyonel akla ve bilime uygun önlemleri zamanında almazsak çok daha fazla sayıda insanımızı kaybederiz ve ekonomimiz de çok ağır bir hasar alır, başta yetkililer olmak üzere konu ile ilgisi olan herkesi akla, izana ve vicdana davet ediyorum.

Son söz olarak iyilik çabalarını da kimse dinamitlemesin lütfen…