“İyiliğe uçanlar” Elazığ’da yaptırdıkları anaokulu için destek bekliyor

Enver ALAS / İSTANBUL,DHA Türk Hava Yolları (THY)’nda görevli kabin memurları ve pilotların kendi aralarında kurdukları “İyiliğe Uçanlar Uluslararası İnsani Yardım Derneği”, ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürmeye ve sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor. Dünyanın birçok yerinde yardım projesine imza atan ‘iyiliğe uçan havacılar’, Elazığ depremi sonrası inşasını başlattıkları anaokulunun tamamlanabilmesi için yardımseverlerin desteğini bekliyor.

THY ile her gün yüz binlerce kişiyi sevdiklerine ulaştıran uçuş ekipleri, görevlerinden arta kalan zamanda da iyilik için çabalıyor ve sosyal yardım faaliyetleri gerçekleştiriyor. THY’nin yardım gönüllüleri bu amaçla 8 yıl önce kurdukları İyiliğe Uçanlar Uluslararası İnsani Yardım Derneği ile birçok yardım projesine imza atıyor. İyiliğe uçan havacılar, son olarak, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğünde depremin ardından bölgede bir anaokulu yaptırmak için hareket geçmişti.

ELAZIĞLI ÇOCUKLAR İÇİN ANAOKULU PROJESİ

Depremin hemen sonrasında Elazığ’a uçan THY’nin yardım gönüllüleri, başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile görüşerek burada kendilerine gösterilen bir bölgede anaokulunun inşasını kısa sürede başlattılar. 23 Nisan 2020 tarihinde açılması hedeflenen prefabrik anaokulunun inşaatı, pandemi koşulları nedeniyle henüz tamamlanamadı. Yakın zamanda inşaatın tamamlanarak, okulun hizmete girmesi hedefleniyor.

Yaklaşık 700 metrekare alanda inşa edilen okulun beş dersliği, yemekhanesi ve açık ve kapalı oyun alanları olacak. Günde 200 öğrencinin eğitim görebileceği okulda sınıflara ve okul bahçesinde yer alacak olan meyve ağaçlarına hayatını kaybeden havacılık çalışanlarının isimleri verilecek. Bununla birlikte havacılığı sevdirecek oyunlar, etkinlikler ve eğitimler de düzenlenecek.

YARDIMSEVERLERİN DESTEĞİNİ BEKLİYORLAR

İyiliğe uçan havacılar, anaokulunun tamamlanabilmesi için yardımseverlerin desteğini bekliyor. Okulun inşasına destek olmak isteyen yardımseverler tüm operatörlerden ‘OKUL’ yazıp, 7723’e kısa mesaj göndererek 10 TL bağışta bulunabiliyor.

“GELİN EL BİRLİĞİYLE BU OKULU TAMAMLAYALIM”

İyiliğe Uçanlar Uluslararası İnsani Yardım Derneği’nin Kurucu Başkanı ve aynı zamanda THY Kabin Amiri Sinem Güldal inşa halindeki okul için bağışçıların desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti. Güldal, “Olmasa da olur diyebileceğimiz şeylerden bir anlığına vazgeçebiliriz. Ama bu çocukların hayalleri ve eğitime katılmaları, sağlıklı şartlarda eğitim görmeleri, bilgili ve bilinçli insanlar olarak hayata katılmaları ‘olmasa da olur’ denilecek şeyler değil. Gelin el birliğiyle bu okulu yapalım, tamamlayalım. Binlerce çocuğun hayatına hep birlikte dokunalım” ifadelerini kullandı. THY Kaptan Pilotu ve yardım gönüllüsü Ferhat Bingöl ise “Henüz depremin ne anlama geldiğini dahi bilmeyen çocuklar en çok zararı görenler oldu. Soğuk kış şartları gözlerindeki endişe ve korkuyu daha da belirginleştiriyordu. Gözlerindeki korkuyu silmek ve hayallerini yeniden canlandırmak için küçük bir destek yeterliö yorumunda bulundu. Türk Hava Yolları Kabin Amiri Feride Emre ise; “Okulumuzun bugüne kadar açılmış ve öğrencilerimizle buluşmuş olmasını hayal ediyorduk ancak pandemi koşulları nedeniyle bu hayalimizi erteledik. İnşaat sürecimiz devam ediyor, tüm yardımseverlerin desteği bizim için çok önemli. Bir sms yardımı bile minik dostlarımızın geleceği için çok değerli” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’DEN AFRİKA’YA UZANAN YARDIM ELİ

Dernek gönüllüleri yurt içinde yaptıkları yardım çalışmaların yanı sıra Afrika’da da sınırları aşan projelere imza atıyor. Gönüllüler, geçen yıl Tanzanya’nın Darüsselam kentinde bulunan Aşure Vakfı Yetimhanesi’nde ve çevre mahallelerde yaşayan yüzlerce Afrikalı çocuk için uçmuş ve onlara yardım eli uzatmışlardı.