Futbol dünyamızda son günlerde yaşanan hakem tartışmasının arkasında ne var, hakemlerimiz gerçekten başarısız mı?

İşte, bu konudaki görüşlerim:

1)Avrupa’daki maçları da bizim maçları da televizyondan izliyorum. Şunu söylemem gerekir ki, Avrupalı hakemler bizimkilerden daha iyi değil. Onlar da zaman zaman hatalı kararlar veriyorlar.

2)Avrupa takımlarıyla aramızdaki fark, onların yöneticileri ve teknik direktörleri başarısız olduklarında sorumluluğu hakemlere yıkmıyorlar, sorunu takımlarında arıyorlar.

3)Bir hakem bir maçta iki-üç tane yanlış karar verebilir. Ama iyi bir takım aleyhinde verilen bu kararlara rağmen rakibini yenmeyi başarır.

4)Türkiye futbolla yatıyor, futbolla kalkıyor, o halde futbol hakemi yetiştirme konusuna daha fazla eğilmeliyiz. Bugün hakemler birkaç aylık kursla yetişiyorlar. Oysa spor akademileri özel bölümler açarak nitelikli futbol hakemi yetiştirmeye öncülük etmelidir.

5)Hakemlerden en fazla şikayetçi olan Fenerbahçe’nin bu yılki başarısızlığının ardında hakem hataları değil, iyi teknik direktör bulamama ve isabetli transferlerle doğru düzgün bir takım oluşturamama sorunu yatmaktadır.

6)Liglerimizdeki tüm takımlar aralarında bir centilmenlik anlaşması yapmalı ve maç sonrasında hakemleri eleştirmekten vazgeçmelidirler.

Hakem hataları bir üst kurul tarafından değerlendirilmeli, hatada belli bir limiti aşan hakemlerin lisansları iptal edilmelidir.

GALATASARAY

NEDEN YENİLDİ?

Avrupa Ligi maçında Galatasaray sahasında Benfica’ya neden yenildi?

Türk takımları Avrupalı takımlarla maçlarını milli maç havasında oynar.

Oysa Fatih Terim’in sahaya çıkardığı takım, Muslera, Linnes, Luyındama, Marcao, Nagatomo, Belhanda, Fernando, Ndıaye, Feghoulı, Onyekuru ve Diagne’den oluşuyordu.

Yani sahada, milli ruhu, milli heyecanı duyup buna göre oynayacak tek bir Türk oyuncu bile yoktu.

Yenilginin bir nedeni bu.

Diğer nedenine gelince:

Benfica, alt yapıdan yetiştirdiği 6 oyuncuyla başladı maça. Galatasaray’ın ilk 11’inde ise alt yapısından yetiştirdiği tek bir futbolcu bile bulunmuyordu.