İYİ Partili Kaya, maskesiz ve sosyal mesafesiz doğum günü kutlamasına yaptı

Burhan CEYHAN/ AYDIN (DHA)- AYDIN’ın İncirliova Belediye Başkan İYİ Partili Aytekin Kaya, sokağa çıkma kısıtlamasında kalabalık bir grupla maske ve sosyal mesafe kuralına uymarak, doğum günü partisi yaptı. Partiye katılanlardan birinin sosyal medyadan canlı yayınladığı görüntüler tepki çekti.

İncirliova Belediye Başkanı İYİ Partili Aytekin Kaya, dün akşam, kısıtlama saatlerinde 54’üncü yaş gününü kendisine ait deve çiftliğinde arkadaşlarıyla kutladı.

Sazlı- sözlü kutlama, doğum gününe katılanlardan birinin sosyal medya hesabından canlı yayınlandı. Görüntüleri izleyenler, pandemiye rağmen maske ve sosyal mesafeye dikkat edilmediğini, ayrıca doğum gününün kısıtlama saatlerinde gerçekleştiğine dikkat çekerek, tepki gösterdi.

Bazı kullanucılar ise, İYİ Partili Meclis Üyesi Muammer Öztürk’ün geçen hafta koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

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