İYİ Parti’li Dervişoğlu: Hukuki işlem yapılmalı

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İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık’ın İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’e yumruk atmasıyla ilgili, “Söz konusu olay Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 81’inci ve 82’nci maddeleri kapsamına giren kastı aştı bir eylem olup, adam öldürmeyle sonuçlanabilecek kişinin hayatına karşı işlenmiş bir suçtur. Bu nedenle genel hükümler çerçevesinde olaya sebebiyet veren vekil hakkında hukuki işlem yapılması gerekmektedir” dedi.

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Dervişoğlu, TBMM Genel Kurulu’nda dün bütçe görüşmeleri sırasında İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’e yönelik saldırıya ilişkin basın toplantısı düzenledi. Dervişoğlu, “Millet adına milletin haklarını savunan milletvekillerine karşı sözlü ve fiili saldırılar sürekli hale dönüştürülmüştür. Söyleyecek sözü olmayanların kavgaya ihtiyaç duyması anlayabileceğimiz bir husustur. Bugün geldiğimiz bu noktada AK Parti kavgadan, tartışmadan, polemikten beslenen bir siyasi oluşuma dönüşmüştür. Bütçenin ilk günkü görüşmeleri üzerine TBMM başkanının yaptığı açıklamalar, meclis başkanının tarafsızlığını yitirdiğinin de bir delilidir. O açıklamalar göstermiştir ki TBMM başkanı, AK Parti dışındaki partileri hedef alan, sadece onları ikaz eden, kabul edilemez bir tutum içine girmiştir” dedi.

‘YERİNDE MÜDAHALE OLMASAYDI BELKİ DE KAYBETMİŞTİK’

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Dervişoğlu, İYİ Parti’li Örs’ün TBMM’de sevilen vekil olduğuna vurgu yaparak “Dünkü elim ve vahim olayda AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, bütçe görüşmeleri esnasında önce laf atmakla başlayan sonra da saldırıya dönüşen bir eylemi hayata geçirmiştir. Genel kurul salonunda; kürsü yakınlarında bulunan Trabzon vekilimiz sevgili kardeşim Hüseyin Örs’e kürsünün arka tarafından koşarak gelip büyük bir yüzük bulunan eliyle kasten ve vahşice yumruk atmıştır. İYİ Parti milletvekillerinin duruma ani ve yerinde müdahalesi şayet söz konusu olamasaydı belki de saldırgan eylemini tamamlayacak ve bugün Hüseyin Örs’ü kaybetmiş olacaktık. Sayın Örs’ün geçtiğimiz sene içerisinde TBMM’de kalp krizi geçirdiği bütün milletvekillerinin malumudur. Ayrıca Hüseyin Örs, bütün milletvekillerinin sevgisi ve saygısını kazanmış müstesna bir insandır” diye konuştu.

‘KİŞİNİN HAYATINA KARŞI İŞLENMİŞ SUÇ’

TBMM’de yaşanan bu olayın bilerek ve isteyerek gerçekleştirilen şiddet olduğuna işaret eden Dervişoğlu, “Bu nedenle yasama dokunulmazlığı kapsamında değerlendirilebilecek basit bir suç ya da arbededen bahsedebilmek mümkün olamaz. Söz konusu olay Türk Ceza Kanunu’nun 81’inci ve 82’nci maddeleri kapsamına giren kastı aştı bir eylem olup, adam öldürmeyle sonuçlanabilecek kişinin hayatına karşı işlenmiş bir suçtur. Bu nedenle genel hükümler çerçevesinde olaya sebebiyet veren vekil hakkında da hukuki işlem yapılması gerekmektedir. Ayrıca işin bir de anayasal boyutu vardır. Bizler milletvekilleri olarak biliyorsunuz ki TBMM’de kamu görevi ifa ediyoruz. Anayasal bir haktan doğan görevin ifasına karşı yöneltilmiş tecavüzler kendi içinde başka suçları da barındırır. Bu yapılan saldırılar muhalefetin muhalefet görevini yapmasını engellemek için yapılıyor ve bizim kamu görevi yapma özgürlüğümüzü kısıtlıyor” dedi.

‘AK PARTİ DOĞRU ADIM ATMAZSA KONUŞURLARKEN GENEL KURULDA OLMAYACAĞIZ’

Dervişoğlu, konunun hukuken takipçisi olacaklarını da kaydederek, “AK Parti, milletvekilimize saldırıda bulunan kişi hakkında gerekli disiplin takibatını yapmalı ve Meclis’in mehabetine zarar veren davranışların cezasız kalmasının önünü kesmelidir. Bu, kendilerinden büyük bir beklentimizdir. Yoksa biz hiç kimseden özür falan beklemiyoruz. Bazıları özür dilemeyeceğini açıklıyor. Senden özür dilemeni bekleyen mi var? AK Parti’den beklentimiz hem parlamento grup disiplin yönetmeliğinin gereğini yapması hem de merkez disiplin kurulunun konuyla ilgili bir karar almasıdır. Aksi takdirde yapılan davranış ödüllendirilmiş olacaktır. AK Parti’nin bu konuda doğru adım atmaması ve elim olayla ilgili kamuoyu vicdanını tatmin edici bir karar almaması durumunda bütçe görüşmeleri süresince AK Parti grubunun konuşmaları esnasında İYİ Parti grubu olarak genel kurul salonunda bulunmayacağız. Bunun bir boykot olarak algılanmamasını hassaten istirham ediyorum. AK Parti yetkililerini göreve davet etmek olarak değerlendirilmesini de buradan talep ediyorum” diye konuştu.