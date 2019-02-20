Mersin’de İYİ Parti İl Yönetimi’nin adaylık listesini YSK’ya saat 17.00’den sonra sunması nedeniye Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz’ın adaylığı riske girdiği öğrenildi.

YSK görevlilerinin tutanak tutarak listeyi aldığı belirtilirken, bu durum İYİ Parti’de deprem etkisi yarattı. Ardından genel merkezden yapılan açıklama ile yaşanan gecikmeden sorumlu tutulan İYİ Parti İl Başkanı Servet Koca’nın görevden alındığı bildirildi. Adaylığı tehlikeye giren Burhanettin Kocamaz önce Twitter’dan ardından da belediye binasına gelip açıklama yaptı. İşte İYİ Parti ve Kocamaz’dan yapılan açıklamalar…

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti’nin adayı Burhanet Kocamaz’ın adaylığı, il yönetiminin listeyi YSK’ya yaklaşık 15 dakika geç sunması nedeniyle tehlikeye girdi. Partide deprem etkisi yaratan bu olay, İYİ Parti Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada ‘dahili’ operasyon olarak nitelendirildi. İYİ Parti’den yapılan açıklama şöyle:



“Büyük Türk Milleti; Kurulduğu günden bu yana, türlü engeller ve oyunlarla karşılaşan İYİ Parti, bugün bir sınavdan daha geçmektedir. 31 Mart Yerel Seçimleri için ‘Aday Listeleri’nin teslimi, bugün saat 17:00 itibarıyla sona ermiştir. Partimizin aylar süren çalışmalar sonunda belirlediği adaylarından oluşan listeler de, bugün itibarıyla İl Seçim Kurulları’na teslim edilmiştir. Ancak, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız sayın Burhanettin Kocamaz’ın adaylık evrakı, İl Yönetimi tarafından, saat 17:00’den sonra Seçim Kurulu’na götürüldüğü gerekçesi ile kabul edilmemiştir. Bu bir ihmal değildir. Bu bir sorumsuzluk da değildir. Bu, İYİ Parti’ye yönelik “dahili” bir operasyondur. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanacağı herkes tarafından kabul edilen, sayın Burhanettin Kocamaz’ın ve dolayısıyla partimizin yoluna örülen bu duvar, Türkiye’de siyasetin getirildiği noktayı tariflemek bakımından ibret vericidir. İl Başkanı görevinden alınmıştır. Ancak, bu tablonun asıl sorumlusu ve nedenlerini araştırıp bulmak, boynumuzun borcudur. Bu hem siyaset ahlakına, hem de refahı için siyaset yaptığımız Aziz Milletimize karşı, ertelenemez görevimizdir.



İYİ Parti, ilk günden beri, engelleri aşa aşa, duvarları yıka yıka yol aldı. Şundan herkes emin olsun ki, bu engeli de yıkıp geçeceğiz. Partimiz üzerinde oyun oynayanları ve maşalarını mutlaka bulup, Aziz Milletimizin huzurunda teşhir edeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de engelleri aşa aşa, duvarları yıka yıka yürümeye devam edeceğiz.



Bir kez daha tekrar etmek isterim ki; Bu ülkenin İYİ ve Cesur insanları olarak, “Daha Yeni Başlıyoruz! Ve içinde yer aldığımız hiçbir öykü, biz bitti demeden bitmez.”



YSK KARAR VERECEK

Listelerin teslimi mesai saati bitiminden yaklaşık 15 dakika sonra gerçekleşirken, YSK görevlilerinin listeyi tutanak tutarak teslim aldığı belirtildi. Kocamaz’ın adaylığının ise YSK’nın alacağı karar doğrultusunda kesinlik kazacanacağı öğrenildi.



PARTİLİLER, KOCAMAZ’A DESTEK İÇİN BELEDİYE’YE GELDİ

Bu arada mevcut Başkan Kocamaz’ın adaylığının riske girmesini sosyal medya ve haber sitelerinden duyan bazı partililer, destek olmak için Büyükşehir Belediye Binası’nın önünde toplandı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı belediye binası çevresinde partililer, Kocamaz lehine sloganlar atarak duruma tepki gösterdi. Kocamaz’ın belediye binasına gelerek açıklama yapması bekleniyor.

KOCAMAZ’DAN AÇIKLAMA

Adaylığı tehlikeye giren Burhanettin Kocamaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan süreci, ‘ihanet’ olarak değerlendirdi.



‘İHANET’ VURGUSU

Kocamaz, ilk tweetini, “Sevgili Mersinliler, değerli yol arkadaşlarım; Seçimi açık ara alacağımız bir durumda iken parti içinden vurulduk. Biz vurulduk. Biz ne ihanetler gördük! Ama asla yılmadık. Maalesef Sayın Hamit Tuna’nın ‘göreceksiniz Kocamaz İYİ Parti’den de aday olamayacak’ değerlendirmesi doğru çıktı” notuyla paylaştı.



‘SON SÖZÜMÜZÜ SÖYLEMEDİK’

Daha sonra Twitter’dan ikinci açıklamayı paylaşan Kocamaz, “Şunu herkes bilmelidir ki henüz son sözümüzü söylemiş değiliz. Kim ne derse desin. Biz hala pes etmedik. Herkes rahat olsun ve bizi izlemeye devam etsin. Mutlaka bir yol bulacak ve Mersin’i entrikalar ve ayak oyunlarıyla birilerine teslim etmeyeceğiz” dedi.

KOCAMAZ BELEDİYE BİNASINDA AÇIKLAMA YAPTI: DEMEK Kİ BÖYLE BİR PLAN VARMIŞ

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti’nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz, yaşanan gelişmelerin ardından belediye binasına gelip balkon konuşması yaptı. Kendilerine kumpas kurulduğunu ileri süren Kocamaz, şöyle konuştu:



“Yapılan bütün anketlerde görüldüğü gibi seçimi şimdiden açık ara aldığımızı görenler, kumpas üstüne kumpas kurmaya çalışıyor. Bugün yaşanan hadise şeytanın aklına gelebilecek bir hadise değil. Maalesef içimizden vurulduk. Bugün, en önemli görev olan seçim kuruluna verilecek dosya ile ilgili yetki üzerinde olan vatandaş, sanki özellikle saat 5’ten (17.00) sonra dosyayı oraya götürüyor. Bundan yaklaşık 1- 1.5 ay önce Sayın Hamit Tuna bir açıklama yapmıştı. Bir salonda yaptığı konuşmada, ‘Sakin olun, göreceksiniz Burhanettin Kocamaz İYİ Parti’den bile aday olamayacak’ demişti. Demek ki böyle bir plan varmış ama şunu herkes bilsin ki Burhanettin Kocamaz’ın başını eğmeye hiçbir güç yetmeyecek. Bizim mücadelemiz hak için ve halk için mücadeledir. Kim bilir bu olayın arkasında hangi derin ilişkiler var? Er ya da geç bu ortaya çıkar. Çünkü gerçeğin bir güzel huyu var, geç de olsa ortaya çıkar” dedi.

‘SAKİN OLUN’

Kendisine dektek olmak için belediye binası önünde toplanan kalabalığa hitaben sakin olmaları çağrısında bulunan Kocamaz, “Ya bir kapı açacağız ya bir yol açacağız ve hedef mutlaka ulaşacağız. Televizyonlarda her aklı evvel kendine göre bir yorum yapıyor. ‘Burhanettin Kocamaz özellikle dosyayı verdirmedi ve çekildi’ anlamında. Ben o aklı evvellere sesleniyorum. Ya Burhanettin Kocamaz’ı tanımıyorlar ya da Mersin halkını tanımıyorlar. 5 yıldır birileri üstümüze kumpas kurmaya çalışıyor. Şunu bilsinler ki, bu ömür bu millete feda” diye konuştu.



Bu arada Başkan Kocamaz’ın konuşması sırasında kalabalıktaki bazı kişilerin üzgün oldukları görüldü.