İYİ Parti’den istifa eden Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok, “Genel merkez tarafından istenmeyen adam olarak ilan edildiğimi anladım. Sürecin uzaması hem partiyi hem de şahsımı daha fazla yıpratacağı için son derece üzücü olan istifa kararını almak zorunda kaldım” dedi.

İYİ Parti’den istifa eden Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, istifasının gerekçelerini anlattı. İsmail Ok, dönemin İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen’in çözüm sürecinde ‘Denge Denetle Ağı’ denilen sivil toplum örgütünde görev aldığını, Türkiye’yi asimilasyon ile suçladığını, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile yaptıkları toplantıların resimlerinin ulusal basında yer aldığını savunarak bu duruma kendisinin de aralarında bulunduğu İYİ Parti milletvekillerinin tepki gösterdiğini kaydetti. İsmail Ok, Hasan Seymen’in görevden alınma sürecinin uzamasının kendisinde kırılma noktası olduğunu belirteretk bu olayı genel başkanlarına ilettiklerini söyledi.

‘İSTENMEYEN ADAM İLAN EDİLDİM’

Ok, bu süreçte seçmenlerin CHP ve HDP yakınlaşmasından rahatsızlık duyduğunu kaydederek “Gelinen süreçte, parti içerisinde savunduğum bu fikirler ‘uç fikir’ olarak tarif edilmeye başlanmıştır. 6 ay boyunca süren tüm bu yaşananların sonunda genel merkez tarafından istenmeyen adam olarak ilan edildiğimi anladım. Sürecin uzaması hem partiyi hem de şahsımı daha fazla yıpratacağı için son derece üzücü olan istifa kararını almak zorunda kaldım. İYİ Parti’den istifa etme gerekçemde Hasan Seymen’in ismini beyan etmememin yol arkadaşlarımı üzdüğünü fark ettim. Bu nedenle töhmet altında kalan tüm arkadaşlarımdan özür diliyorum” diye konuştu.