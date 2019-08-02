  • Haberler
type here...
Ana Sayfa Politika Haberleri İYİ Parti'den Bahçeli'ye cevap
Politika Haberleri

İYİ Parti’den Bahçeli’ye cevap

Editör
Editör

-

14
0

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, “Bir partinin genel başkanının, kurumsal bir başka partiye, kurultayından iki gün önce böylesine art niyetli bir hamlede bulunması, çaresizlik göstergesidir, ayıptır” dedi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin akşam saatlerinde attığı twetlere karşılık yazılı açıklama yaptı. Paçacı, “Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı’nın bu yaklaşımı her şeyden önce ciddiyetten uzaktır. Bir partinin genel başkanının, kurumsal bir başka partiye, kurultayından iki gün önce böylesine art niyetli bir hamlede bulunması, çaresizlik göstergesidir, ayıptır. Bugüne kadar mensuplarına “İllet-Zillet”, adına da “İP” diyen Sayın Bahçeli’nin, her zamanki gibi tavır değiştirerek, bu kez “İYİ Partili kardeşlerim” diyerek hitap etmesi, kafa karışıklığının da bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Dilinin düzelmiş olması ise Türk demokrasisi açısından sevindirici bir durumdur. İYİ Parti,  hiçbir siyasi partide görülmeyen ölçüde demokratik bir yöntem ve bilinçle, 3 Ağustos Cumartesi günü Kurultay’ını yapacaktır. Ve kendi partisinde, delegesinin iradesini hiçe sayan, delegesine güvenmeyip, kurultaydan imtina edenlerin, bir başka partinin kurultayını hedef alması hayra alamet değildir. Türk siyaseti ve muhatabı olan Türk Milleti, ciddiyeti ve dikkati hak etmektedir. Bu tavır,  50 yıllık bir partinin genel başkanına yakışmaz. İYİ Parti olarak, milletimizin bu hak ve beklentisine duyduğumuz saygı gereği; Sayın Bahçeli’yi ciddiyete, sicili temiz olmak kaydıyla, Türkiye için iyi bir şeyler yapmak isteyenleri de partimize davet ederiz.”

- Reklam -
Önceki İçerikBinali Yıldırım: Bugün üzerimize geliniyorsa beyhude değil
Sonraki İçerikÇin’den ABD vergileri için “karşı önlem” duyurusu
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

Güncel Haberler

Yaşam HaberleriEditör -

112’ye gelen çağrıların yüzde 66,6’sını asılsız

İçişleri Bakanlığı, '112 Acil Çağrı Merkezleri'ne, 2019 yılının 7 ayında toplam 20 milyon 936 bin 52 çağrı geldiğini, bunların 13 milyon 947 bin 30’unu (yüzde 66,6) ise asılsız çağrıların oluşturduğunu açıkladı.
Devamını Oku
Ekonomi HaberleriEditör -

Küresel veri panoraması

Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
Devamını Oku
BeşiktaşEditör -

Beşiktaş’ta divan başkanlık seçimi başladı

Beşiktaş Kulübü'nde Divan Başkanlık seçimi başladı.
Devamını Oku
Eğitim HaberleriEditör -

2023 yılında hedef 200 bin yabancı öğrenci

Türkiye’deki yabancı öğrenci sayısının 2023 yılında 200 bin olarak hedeflendiği açıklandı.
Devamını Oku
Magazin HaberleriEditör -

Deniz Akkaya, yeni yaşını paylaştığı cesur pozuyla kutladı

Deniz Akkaya, yeni yaşını paylaştığı cesur pozuyla kutladı
Devamını Oku
Teknoloji HaberleriEditör -

Jeff Bezos, 1.8 milyar dolar değerinde Amazon hissesi sattı

Dünyanın önde gelen alışveriş platformlarından Amazon'un kurucusu ve patronu Jeff Bezos, sürpriz bir kararla şirkette bulunan 1.8 milyar dolar değerindeki hissesini sattı.
Devamını Oku

Bu Haberler Kaçmaz

Öne ÇıkanMehmet Akgün -

TCDD’nin Tarihi Binaları Medipol Üniversitesi’ne Devrediliyor

TCDD binalarının Medipol Üniversitesi'ne devredilmesi tepki çekmeye devam ediyor. Konuyla ilgili olarak Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası açıklama yaptı.
Devamını Oku
Öne ÇıkanMehmet Akgün -

Mansur Yavaş: Üretime Destek Olmaktan Başka Çaremiz Yok

Mansur Yavaş, "Ankara’yı sanayinin başkenti olacak şekilde üretimin her alanında diğer ülkelerin başkentleri ile yarışabilir bir konuma getirmek istiyoruz" dedi.
Devamını Oku

Bunları da beğenebilirsinBenzer Haberler
Tavsiye Ederiz

Politika Haberleri

Temiz olduğunu göstermek için denize girdi

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından deniz suyunun temiz olmadığı iddialarının doğru olmadığını ispatlamak isteyen MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, denize girdi.
Editör -
Devamını Oku
Politika Haberleri

Binali Yıldırım: Bugün üzerimize geliniyorsa beyhude değil

Malatya'da, partililer ile bir araya gelen AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Bugün üzerimize geliniyorsa bunlar beyhude değildir.
Editör -
Devamını Oku
Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan,
Editör -
Devamını Oku
Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonla görüştü.
Editör -
Devamını Oku

Instagram bizi takip @sonsozgazete

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR