MHP’den ayrılanların kurduğu İYİ Parti’den 5 gün içinde iki milletvekili istifa etti.

Bu iki kişiden, partinin ağır toplarından Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, istifa gerekçesini açıklarken özetle şunları söyledi:

-Seçimde ittifak kurduğumuz CHP, HDP ile adı konulmamış bir ortaklık içine girmiştir.

-Desteğimizle seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçimden hemen sonra HDP’li belediyeleri ziyarete gitmiştir.

-Başkan eşleri (Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nun eşlerini kastediyor) PKK sevicisi Selahattin Demirtaş’ın yazdığı kitaptan uyarlanan tiyatro oyununu birlikte seyretmişlerdir.

-İYİ Parti yöneticilerinin milletvekilleriyle yaptığı ilk toplantıda bu durumdan rahatsız olduğumu ifade ettim. En yetkili ağız (Meral Akşener’i kastediyor) izlenen politikaya aynen devam edileceğini söyledi. Çok hassas ve önemli bir konuda parti yönetimiyle ters düştüğüm için istifa kararı verdim.

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MHP’den Devlet Bahçeli ile anlaşamadıkları için kopan isimler kurdu İYİ Parti’yi.

Yani, kökeni radikal milliyetçilere dayanıyor.

Bu partinin HDP ile aynı ittifak içinde olması eşyanın tabiatına aykırıdır.

Dolayısıyla partide yeni istifalar yaşanabilir.

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İyi Parti yönetimi bir yol ayrımına gelmiştir.

Ya, “CHP ile ittifaktan vazgeçersek varlığımızı sürdüremeyiz. İlk seçimde dağılır gideriz. Öyleyse yeni istifaları da göze alarak bu ittifaka bağlı kalmalıyız” derler.

Ya, “Geçmişimize ihanet etmeyelim, ittifaktan ayrılalım, tek başımıza yolumuza devam edelim” kararını alırlar.

Ya da, “Şu andaki ittifaktan ayrılalım, Ak Parti’yle ittifak kuralım” noktasına gelirler.

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Siyasette bugün hayal gibi görünenler bir-iki yıl içinde gerçek olarak karşımıza çıkabilir.

Bekleyip görelim.