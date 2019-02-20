MHP Genel Başkanlık yarışında ve İYİ Parti’yi kurma aşamasında müthiş bir demokrasi mücadelesi veren Meral Akşener lider olmak için kimsenin gözünün yaşına bakmayacaktın.

İYİ Parti kurulurken baktım ki bir çok kişi, “Merkez Parti olmayı hedefliyorsunuz sakın teşkilat başkanlığını Koray Beye vermeyin” diyor.

Teşkilatları kurdukça İYİ Partinin merkez parti olarak ANAP’lıları, DYP’lileri, CHP’lileri, AKP’lileri kucaklayacak yerde ağırlıklı olarak ülkücülere dayandırıldığını gördük.

Daha MHP’den ümidini kesmediğin günlerde Ankara’da bir otelde Türkiyem TV canlı yayını bitince, hatta daha sonra seni destekleyenlerle aynı otelde yaptığın toplantıda da şunları söyledim.

Gazeteci olarak gözlemim şu ki Türk siyasetinin en büyük boşluğu merkez parti olmamasıdır.

Son seçimlerde oy kullanmayan büyük kesimler, alternatif olmadığı için AKP’ye oy veren ANAP’lılar, DYP’liler, dedelerinden kalan, “sola oy verirsem elim kırılsın” diyenleri kucaklayacak merkez parti kurmalısın.

Merkez Parti Türk halkı için umut olmalı hatta bu da yetmez, iktidar alternatifi olmalı ki Özal’ın 4 eğilimi kucakladığı gibi kucaklayacak bir partiye lider olmalısın.İYİ Parti’yi kurar kurmaz tüm itirazları bir kenara bırakıp teşkilatları Koray Aydın’a bağladın.

Erken Genel Seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi 24 Haziran’a alınınca İYİ Parti için iki ayrı hedef ortaya çıktı.



Meral Akşener Cumhurbaşkanlığına aday gösterilip yollara düşünce İYİ Parti tamamen Koray Aydın’a kaldı.

Genel Merkez yöneticilerin Koray Aydın başta olmak üzere milletvekili olma yarışına girince seni Cumhurbaşkanlığı seçiminde yalnız bıraktılar.

O kadar ki şu afişe bakar mısın?

24 Haziran seçiminde afişlere, panolara asılan şu afişte üstte Ankara Milletvekili adayı İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın altta ise İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener…

Koray Aydın’ın adı var, Meral Akşener’in adı yok.

Bu mudur siyaset, bu mudur lidere bağlılık, bu mudur siyasi etik, bu mudur güvendiğin ve partiyi teslim ettiğin zihniyet?

24 Haziran’da Akşener’in Cumhurbaşkanlığı oyunun yüzde 7,3’de kalmasının, İYİ Parti oyunun yüzde 10 olmasının nedeni başta Koray Aydın’ın kurduğu teşkilatların milletvekili seçimine ağırlık vermesi ve seni yalnız bırakmalarıdır.

Milletvekili listeleri açıklandığında görüldü ki çok büyük hatalar var. Örneğin Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu ve Sözcü Yazarı Ayşe Sucu seçilemeyecek yerlere konuldular.

MHP içinde birlikte mücadele ederek İYİ Parti’nin kuruluşundan itibaren yanında olan Kurucu Üyeler Yusuf Halaçoğlu ile birlikte Nevzat Bor ve Özcan Yeniçeri Afyonkarahisar depremi sonrası ortak basın toplantısı düzenleyerek ve istifa ettiler.

Sen de hissi bir tavır ile Genel Başkanlığı bıraktığını açıkladın ama İYİ Partililerin büyük baskısı ile göreve devam kararı aldın.

Afyonkarahisar depreminden sonra tüm teşkilatları yenileme kararı aldın.

İYİ Parti Teşkilatlarını Koray Aydın’a bir kez yetmedi ikinci kez de kurdurdun.



Şimdi İYİ Parti’de yaşanan ve İsmail Küçükkaya’ya söylediğin, “ihanete uğradık, bizi içeriden vurdular” sözüne yani Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın saat 17.00’den önce adaylık başvurusunun yapılamaması konusuna gelelim.

Yani yüzde 99 kazanılacak bir büyükşehirde aday gösterilmemesinin sorumlusuna.

“İhanet” dediğin Mersin skandalının tek sorumlusu vardır o da Genel Başkan Yardımcın ve İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın’dır.

Hemen istifa etmesi ya da görevden alınması gerekir ki açık ve net söyleyeyim parti teşkilatlarındaki dağınıklık da ortadan kalkacaktır.

Ve Merkez Parti olmak için eğer yerine 4 eğilimi kucaklayacak birisi atanacak olursa İYİ Parti’nin iyi günlere gitmesi de sağlanacaktır.

Dağınıklık nedir diye soracak olursan bir gazeteci olarak gördüklerimi de yazayım.

Aytun Çıray medya açıklamalarını, “Aytun Çıray Basın Merkezinden” göndermektedir. Sanki parti içinde ayrı bir parti var gibi.



Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ anayasayı çiğneyen TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın yemeğini protesto edeceğini açıklayınca İYİ Parti Meclis Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ı arayarak sordum:



İYİ Parti Meclis grubu da bu protestoya katılacak mı?

Türkkan, “Hayır, vakti uygun olan arkadaşlarımız katılacak” dedi.



Genel Merkez’de Genel Başkan Yardımcısı ayrı karar alıyor, Meclis Grup Başkan vekili ayrı karar alıyor.

Meral Hanım 31 Mart Yerel Seçimlerine haftalar kala masaya yumruğu vurmalı ve İYİ Parti’yi iyi bir yola acilen sokmalısın ki teşkilatlar yeni bir heyecan ile CHP ile yapılan ittifaka büyük destek versinler.