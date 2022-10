İyi Parti Şırnak İl Başkanı Mehmet Yılmaz İlçi: Belediye halka uzak duruyor

- Reklam -

Şırnak İyi Parti İl Başkanı Mehmet Yılmaz İlçi, mevcut belediyenin Şırnak halkıyla ilgisiz göründüğünü belirtti. Şırnak’ın birçok yönden bakıma, altyapıya ihtiyacı olduğunun altını çizdi. Tarımın desteklendiği sürece mümkün olduğunu açıkladı. Güneydoğu’da eğitimin önünün açılması için geçim sorununun çözülmesi gerektiğini beyan etti.

ERKAN YOZGAT/HAZAL ERGEN-ANKARA

İyi Parti Şırnak İl Başkanı Mehmet Yılmaz İlçi, Şırnak’ta her türlü bakımın sağlanması, tarımın yapılandırılması gerektiğini vurguladı.

BELEDİYE HALKA UZAK DURUYOR

İyi Parti Şırnak İl Başkanı Mehmet Yılmaz İlçi: “Yaklaşık 8 aydır il başkanlığı yapıyorum. Her zaman siyasetin içinde değildim siyaseti uzaktan takip ederdim. Sadece benim değil aslında ülkenin ihtiyacı olan her şeyi karşılayacak tek parti olduğu için bu partiyi seçtim. Sayın Genel Başkanımızın da tüm sorunları cesur bir şekilde dile getirmesi ve Parti’nin merkezdeki, teşkilattaki tüm kadroları çıkıp halka, vatandaşa dokunması her insanda bir sempati, umut, güneş, uyandırır. Ben de bu yüzden İyi Parti’yi seçtim. Yaklaşık 3 ay içinde yüzde 100’ün üzerinde üye artışı oldu. Toplu girişlerimiz de oldu, bakış açıları çok iyi. Şırnak halkına önemli ölçüde dokunabilmek, onların sorunlarını anlayabilecekleri dilde konuşmak çok önemli. Bu yapıldıktan sonra İyi Parti’ye gelmemeleri için hiçbir sebep yok” diye konuştu.

İŞSİZLİK TEMEL SORUN

Çiftçinin işçinin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan İlçi:

“Güneydoğu’da genelde istihdam sorunu var. Ekonomik sorunları çözülebilir, iyi imkanlara sahip aslında. Biz yetkiyi alır almaz hepsini devreye sokacağız. İşsizlik sorunu olmasaydı terör gibi sorunlar da olmayacaktı belki. Buradaki siyasetçiler, vaktinde ne yazık ki halka dönmemişlerdir. Çok daha açık konuşursam sadece koltuk sevdasıyla yaşamışlar. Siyaset zaten ikiye ayrılır ya çok zengin, güçlü olacaksınız ya da memlekete halka faydalı bireyler yetiştireceğim, eksikleri tamamlayacağım, bedel ödeyeceğim, diyeceksiniz. Maalesef Güneydoğu Anadolu’da en çok da Şırnak’ta eski siyasetçilerin çoğu Şırnak’ın yerlisi bile değildir. Olsalar da küçük bir ailede, küçük bir kalıba girmiş kişilerdir. Böyle olunca da halkın ekonomik sorunları unutulmuş. Ekonomik imkân sağlamayan insan, her şeye başvurabilir. Dili de dini de kullanabilirsiniz. Şırnak’ta siyaset yapanlar çok dar bir şekilde çevrelerine fayda sağlamışlardır.

Örnek verirsek, Ekonomik fırsatlar iyi değerlendiremedi.Örnek vereceksek; Habur 2 Sınır Kapısından söz edebiliriz. Şu an Habur 2 Sınır kapısı etkin değil. Oysa;Sınır ticaretinin yapıldığı iller de ve ilçer de ha hatta köylerinde yaşam maliyeti azalır, ticaret canlanır, istihdam sağlanır ve Ülke ekonomisine katkı sağlanır.Uludere-Beytüşşebap ilçeleri ve köylerinde işsizlik çok fazla. Habur 2 Sınır Kapısıda burda. Bu sınır kapısı etkin kullanılsaydı belkide Roboski bir olay yaşanmazdı. İnsanların tercihini ekonomik imkanların etkilediği inkar edilemez bir gerçek.

Bir örnek daha verirsek; T.C. Şırnak Kömür İşletmeleri (TKİ) kapatıldı Zara ediyor, terör vb. şeyler söylendi. Eğer bu sebeplerden dolayı kapandıysa çok daha vahim bir durum, bunun için ayrı bir düşünüp tartışmak lazım. Ardından özelleştirildi. Şu an Cudi Dağının altında, üstünde, sağında, solunda özel sektörlerce kömür çıkartılıyor. Zarar değil “kar” ediliyor ve herhangi bir terör olayında rastlanmadı, duyulmadı. Özel sektör kendisi ile iş kazalarını ve ucuz emeği getirdi. Hemen hemen her ay iş kazasından ölüm veya yaralanma haberi duyuyoruz. Oysaki Kamuya ait çalıştırılsaydı hem istihdam sağlanırdı hem iş kazaları bu kadar olmazdı en önemlisi şahıslar yerine Ülke Ekonomisi kazanırdı. Şimdi özelleştirildi, adamlar kar ediyor, halk zarar ediyor. Bunun dışında kendisiyle beraber iş kazaları da getirdi. Ucuz iş emeği getirdi. İnsanın değeri kalmadı. Evet, tarım zayıf ama yapılamayacak diye bir şey yok. Teşvik edilmesi lazım. Yapılıp yapılmayacağına karar vermeden önce uzman bir ekip tarafından çalışma yapılmalı. Örnek; Şırnak’ ta çok iyi fıstık yetiştirilebilir. Cizre ve Silopi de pamuk, çok iyi yetiştirilebilir. Beytüşşebap, Uludere ve Güçlükonak’ta çok iyi küçük baş hayvancılık ve arıcılık yapılabilir.

Aylarca Hastanede MR cihazı hizmet vermedi. Ekonomik sıkıntıları olan vatandaşlar çevre hastanelere sevk edildi. Biz İYİ PARTİ olarak bunu dile getirdik. Altını çizerek basında söyledik ve sonuç aldık MR cihazı geldi. Şehir içi yolları söyledik yapıldı. Ancak 2 ayı dolmadan yollar eski haline döndü. Çünkü İktidar Partisinin Belediyesi hizmeti şeffaf ve kalıcı yapmıyor. İncecik bir asfalt ile yıl yaptığını iddia etti ama ortada olan yolların tekrar eski haline dönmeye başlaması. Biz yetki aldığımızda; Hizmet kalıcı olacak çünkü biz işimizi şeffaf bir şekilde uzman kadrolar ile iyi bir mühendislik ile yapacağız. TOKİ’lerin çevre düzenlemesi zayıf, duvarlar dökülüyor, yağmurda su sızıyor bu böyle olmamalı. Belediye en azından bu sorunlar ile ilgilenmesi lazım. İlimiz de bir hayvan pazarı kurulmalıydı. Kasaplara et başka yerden geliyor. Kaliteli Halk pazarları olmalı. Daha birçok şey eksik ve zayıf. Belediyenin ve İktidar partisinin halkın sevgisini kazanmaları bu saatten sonra çok zor.



GENEL BAŞKANIMIZ MERAL AKŞENER’İN AMAÇLARINDAN BİRİ ÇOCUKLARIMIZIN OKULLARINA

TOK VE RAHAT GİTMESİ

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in arkasında bulunduklarını belirten İlçi:

“Genel Başkanın çalışmalarını sonuna dek destekliyoruz. Hem projeleri hem kendisi en çok da ülke böyle karanlıktayken ışık gibi ortaya çıktı. Liyakatli kadro ile yapılmış çalışmaları var. Her ebeveyn çocuğunu düşünür. Kahvaltı, öğle yemeği gibi öğünleri karşılamak amacımız. Güneydoğu’da eğitimin az olması daha çok maddi imkanların sağlanmamasıdır. Şimdi sabahçı, öğlenci gibi okula gidebiliyorlar, çocuğu aç göndermek her ailenin derdi oluyor. Bu sorunları halledeceğiz. KYK borcu olan gençlerimiz Sosyal Hizmet projeleri var. Örneğin; büyüklerimizi seven bir gencin belli bir süre Huzur Evlerinde bulunan Yaşlılarımız ile sohbet etmesi karşılığında borcunun silinmesi. Zor durumda olan çiftçinin en elverişli ürünü yetiştirmesi için uzman ekiplerce rehberlik edilmesi, Sanayinin han maddenin ve pazarın olduğu yerlere yönlendirilmesi ve desteklenmesi, EYT sorununu çözmesi, Esnafların vergi yükünü hafifletmesi, memur, işçi ve emeklilerin maaşlarının düzeltilmesi. Yani her kesin refah düzeyini yükseltecek bir hükümet kuracak…