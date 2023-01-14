İYİ Parti lideri Akşener, taburcu oldu

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kalp çarpıntısı şikayetiyle tedaviye alındığı hastaneden taburcu edildi. Akşener, hastane çıkışı gazetecilere teşekkür edip, aracına binerek ayrıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, önceki akşam kalp çarpıntısı şikayetiyle özel hastaneye kaldırıldı. Müşahedeye alınan Akşener’in yapılan tetkiklerinde olumsuzluğa rastlanılmadı. Tedavisi tamamlanan Akşener, bugün taburcu edildi. Akşener’in taburcu işlemleri sırasında hastane önünde açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “Türkiye’nin çok ağır sorunları var. Genel başkanımızın sorumluluğu, ülkesine olan sevdası büyük. Karış karış ülkemizi gezen cesur bir insan. Bu süreçte biraz yoruldu. Birkaç gün istirahat edecek” dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez de Akşener’in sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, “Türkiye tarihi bir dönemeçten geçiyor. Sayın genel başkanımızın sırtında çok ama çok ağır sorumluluklar var. Stresli bir dönemden geçiyor. Çok ağır tempoda çalıştı geçtiğimiz günlerde. Dün de ifade ettiğimiz gibi kalbinde bir ritim bozukluğu oldu. Şu anda her şey yolunda. Bir süre istirahat etmesi gerekiyor. Genel başkanımız bir süre sonra kaldığı yerden aynı tempoyla hizmet sevdasıyla yoluna devam edecektir” açıklamasında bulundu.

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Hastaneden taburcu edilen Meral Akşener, mikrofon uzatan gazetecilere “Çok teşekkür ederim, çok sağ olun; Allah razı olsun” diyerek, makam aracına binip, hastaneden ayrıldı.