İYİ Parti Konya İl Başkanı Tozoğlu, hayatını kaybetti (2)

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AKŞENER, CENAZE TÖRENİNE KATILDI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, aort damarının yırtılması sonucu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren partisinin Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu’nun cenazesine katıldı. Avukat Gökhan Tozoğlu’nun cenazesi, Kurtuluş Mezarlığı önüne getirildi. Cenazede İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tozoğlu’nun annesi Fadimana Tozoğlu ile eşi Selin Tozoğlu’na başsağlığı diledi. Akşener, Gökhan Tozoğlu’nun oğlu Göktuğ Tozoğlu’na sarılıp, öptü.

Cenazede Akşener’in yanı sıra Konya Valisi Vahdettin Özkan, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, partililer, avukat arkadaşları ve yakınları da yer aldı. Tozoğlu’nun cenazesi, kılınan namazın ardından Kurtuluş Mezarlığı’na defnedildi. (DHA)

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